Tierra del Fuego 30/07/2026.- Mekorot es un peligro para la soberanía argentina, al igual que otras empresas extranjeras que operan en sectores estratégicos. Los antecedentes son contundentes: Tierra del Fuego formó parte del viaje inicial para la firma de convenios y las tratativas hídricas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en 2022, pero el gobierno fueguino no llegó a plasmar su firma en un contrato definitivo con Mekorot, entidades ambientalistas rechazaron esta posibilidad de no ser asi, se hubiera concretado la entrega del agua a los israelíes con la anuencia del actual gobernador Gustavo Melella, ya en ese entonces había una intención de entregar soberanía

Mekorot representa un doble riesgo: en Palestina, por su rol en el apartheid del agua; en Argentina, por la firma de convenios opacos que comprometen la soberanía hídrica. Los hechos están documentados por la ONU, medios nacionales y campañas socioambientales, lo que hace que la información sea altamente chequeable y verificable.

Hechos graves atribuidos a Mekorot

Apartheid del agua en Palestina: Control militar de los recursos hídricos desde 1967. Abastecimiento ilimitado para colonias israelíes mientras millones de palestinos reciben menos de 80 litros diarios (por debajo del estándar de la OMS). En Gaza, el 97% del agua es no potable y los cortes son constantes. Denunciada por el Relator Especial de la ONU en 2019 como parte de un sistema de violación sistemática de derechos humanos.

Confiscación de recursos: Apropiación de más del 20% del agua palestina para uso exclusivo de colonias. Restricciones que afectan agricultura, salud y vida cotidiana de comunidades palestinas.



Mekorot en Argentina

Convenios con provincias: firmó acuerdos con Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Mendoza, San Juan, Jujuy, Chubut y Neuquén , entre otras.

firmó acuerdos con , entre otras. Sin control legislativo: los convenios se gestionaron vía Consejo Federal de Inversiones (CFI) , sin pasar por el Congreso ni legislaturas provinciales.

los convenios se gestionaron vía , sin pasar por el Congreso ni legislaturas provinciales. Riesgo de soberanía hídrica: la empresa se queda con la propiedad intelectual de información hídrica clave (mapas, diagnósticos, datos de reservas), lo que implica pérdida de control sobre un recurso esencial.

la empresa se queda con la (mapas, diagnósticos, datos de reservas), lo que implica pérdida de control sobre un recurso esencial. Antecedente en La Plata (2012): intento de adjudicarse una planta potabilizadora, frenado por cuestionamientos en la Cámara de Diputados.

Mekorot no es solo una empresa cuestionada por su rol en Palestina; en Argentina representa un riesgo directo para la soberanía hídrica, al apropiarse de información estratégica y condicionar el futuro de nuestras provincias. Igual que Navitas en Malvinas o XtraLit en el litio del NOA, su presencia abre la puerta a un modelo de colonialismo económico y ambiental.

Porque Tierra del Fuego no firmó convenios con los israelies.

No fue porque el gobierno de entonces, 2022, no tuviera intenciones, fue la sociedad de fueguina la que impidió otra entrega, como ya paso con el puerto de Ushuaia, la ley de glaciares y ahora con la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada mas conocida como ley de extranjerización de tierras.