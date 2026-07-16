Abajo el posto del intendente Perez en su red X cuestionando la tibieza de la queja del gobierno nacional y poniendo de manifestó el temor a represalias del país usurpador de nuestras Malvinas, en medio del remate de inmuebles estratégicos de las FF AA, la vergonzosa propuesta de la Ministra de Seguridad, prohibiendo mostrar la bandera con el «MAPITA» de malvinas y calificando esto como provocación violenta.
Martín Perez «El reclamo de argentina ante inglaterra llegó tarde y tímido»
Rio Grande 16/07/2026.- El intendente de nuestra ciudad cuestionó duramente el reclamo del gobierno nacional ante Inglaterra por el movimiento del buque de guerra HMS Medway. Segun perez estó ocurrio despues del triunfo de argentina ante los británicos y desplegaran una bandera con el texto «las Malvinas son Argentinas».