Malvinas hoy: cuál es la presencia militar británica en el Atlántico Sur y por qué sigue siendo estratégica para el Reino Unido

Tierra del Fuego 24/07/2026.- Más de cuatro décadas después de la guerra, Londres mantiene en las Islas Malvinas una estructura militar permanente que combina cazas Typhoon, transporte estratégico, reabastecimiento en vuelo, patrullaje naval, tropas rotativas e infraestructura logística. Para el Reino Unido, el archipiélago sigue siendo una pieza clave por su ubicación en el Atlántico Sur, su proyección hacia Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida, y el creciente valor económico de sus recursos naturales.

A más de cuatro décadas de la guerra de 1982, las Islas Malvinas continúan siendo uno de los puntos más sensibles del Atlántico Sur. La disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sigue abierta en el plano diplomático, pero en el terreno operativo Londres sostiene una presencia militar permanente que convirtió al archipiélago en una plataforma de proyección regional.

Para Argentina, la presencia británica en las islas forma parte de una ocupación ilegal y de una militarización del Atlántico Sur. La Cancillería argentina sostiene que la cuestión Malvinas es una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, recuerda la Resolución 2065 de la Asamblea General y ratifica que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Para el Reino Unido, en cambio, el dispositivo militar en Malvinas es presentado como una garantía de defensa de sus supuestos territorios de ultramar y del derecho de autodeterminación de los isleños. El propio Ministerio de Defensa británico indicó en su informe anual 2024-2025 que la presencia permanente de British Forces South Atlantic Islands, BFSAI, busca salvaguardar la soberanía británica sobre las Falkland Islands, el derecho de autodeterminación de sus habitantes, y también la seguridad de Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Base Militar Monte Agradable en las Islas Malvinas. Crédito: Alejo Sanchez Piccat / Escenario Mundial

El núcleo de esa presencia es el complejo militar de Mount Pleasant, conocido en Argentina como Monte Agradable. La base fue inaugurada en 1985, tres años después de la guerra, para establecer una presencia aérea de combate y transporte en las islas. Según la Real Fuerza Aérea británica, allí opera actualmente el 1435 Flight con cuatro cazas Typhoon FGR4, junto con el 1312 Flight, que cuenta con un avión cisterna Voyager y un Atlas C1, la denominación británica del A400M.

La composición aérea es clave. Los Typhoon proporcionan defensa aérea y capacidad de reacción rápida. El Voyager aporta reabastecimiento en vuelo, lo que extiende el alcance y la permanencia de las aeronaves. El A400M garantiza transporte, apoyo logístico, búsqueda y rescate, patrulla marítima y movilidad hacia otros puntos del Atlántico Sur. La RAF también señala que personal desplegado en Mount Pleasant cumple funciones de radar, mantenimiento, soporte técnico y apoyo al sistema de armas.

La 1435 Flight mantiene cuatro Typhoon FGR4 en QRA para la defensa del espacio aéreo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur integrados a la 905 Expeditionary Air Wing. Créditos: Real Fuerza Aérea

Escenario Mundial ya había registrado esta arquitectura como un esquema de disuasión sostenida: cuatro Typhoon en alerta de reacción rápida, respaldados por Voyager y A400M, permiten acortar tiempos de respuesta y sostener operaciones en un entorno austral complejo. Ese trinomio: caza, cisterna y transporte, es la columna vertebral del componente aéreo británico en las islas.

La presencia militar británica no se limita al aire. En enero de 2026, la Real Armada Británica confirmó el relevo del HMS Forth por el HMS Medway como patrullero permanente del Reino Unido en el Atlántico Sur. La propia Armada presentó al HMS Medway como la nueva “presencia permanente” naval en las islas.

El rol del patrullero es más amplio que la vigilancia costera. Durante su despliegue, el HMS Forth realizó más de 155.000 millas náuticas de patrulla, operó alrededor de las islas, apoyó tareas de seguridad marítima, protección pesquera, coordinación con la RAF y el Ejército británico, y navegó hacia Georgias del Sur, que forma parte del área de operaciones conjunta británica en el Atlántico Sur.

HMS Medway en la operación desde las Islas Malvinas a Tristan da Cunha. Crédito: BFSAI

A la dimensión aérea y naval se suma la infraestructura. East Cove Military Port y Mare Harbour son piezas centrales para sostener el dispositivo. En 2018, el Ministerio de Defensa británico completó mejoras en el muelle de Mare Harbour para permitir el arribo de buques logísticos Point Class de hasta 20.000 toneladas, capaces de entregar hasta el 85% de los suministros militares y civiles necesarios en las islas, incluyendo equipamiento, alimentos, materiales de construcción y carga comercial.

Ese dato explica por qué Malvinas sigue siendo una posición estratégica: no es solo una guarnición, sino un sistema de sostenimiento. Londres invirtió en puertos, energía, alojamiento, radares, logística y capacidades de apoyo para mantener una presencia permanente a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. En esa misma comunicación oficial, el gobierno británico señaló que alrededor de 1.200 militares y civiles estaban basados en las islas para sostener activos aéreos, navales y terrestres, incluidos Typhoon, helicópteros, patrullero y una compañía de infantería.

El componente terrestre se organiza mediante tropas rotativas, conocidas como Roulement Infantry Company. Estas unidades cumplen tareas de presencia, entrenamiento, seguridad y apoyo al dispositivo conjunto. En distintas rotaciones recientes participaron unidades como The Rifles, Gurkhas y Royal Irish Regiment, integradas en ejercicios con la Royal Navy y la RAF. Para Londres, estas rotaciones permiten sostener adiestramiento en un ambiente austral, remoto y operacionalmente exigente.

Ejercicios miliares del Reino Unido en las Islas Malvinas. Crédito: BFSAI

El dispositivo, además, opera bajo el paraguas de British Forces South Atlantic Islands. Esa estructura conjunta coordina medios no solo para Malvinas, sino también para Georgias del Sur, Sandwich del Sur y otros puntos de interés británico en el Atlántico Sur. La base de Mount Pleasant funciona así como nodo principal de mando, despliegue, abastecimiento y respuesta.

La importancia estratégica de Malvinas para el Reino Unido puede ordenarse en cinco capas. La primera es política estratégica: Londres busca demostrar que puede defender sus posiciones y evitar cualquier repetición de 1982. La presencia militar permanente es una señal de garantía hacia los isleños y una forma de disuasión frente a Argentina.

La segunda es geográfica. Las islas están ubicadas en el Atlántico Sudoccidental, frente a la Patagonia argentina y en un punto de proyección hacia el Pasaje de Drake, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida. En términos marítimos, permiten observar y operar sobre rutas australes, áreas pesqueras, espacios de búsqueda y rescate, y corredores que conectan el Atlántico Sur con el océano Austral.

Un A400M del 1312 Flt realiza lanzamientos aéreos en Goose Green, asistido por un equipo de zona de lanzamiento del 3/4 PARA.

La tercera es militar. Mount Pleasant otorga al Reino Unido una base aérea avanzada en una región donde pocos actores extrarregionales poseen infraestructura permanente. La combinación de cazas, transporte, reabastecimiento, radares, puerto militar y patrullero oceánico permite sostener vigilancia, reacción, movilidad y presencia. No se trata de una fuerza pensada para ofensivas masivas, sino de una arquitectura de control, disuasión y permanencia.

La cuarta es económica. Malvinas también es pesca, potencial petrolero, logística antártica y recursos naturales. El caso más sensible es Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las islas. Navitas Petroleum informa que el yacimiento está “en desarrollo”, que la empresa posee una participación del 65%, que el campo está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y que la decisión final de inversión ya fue alcanzada, con primer petróleo previsto para marzo de 2028.

Premier Oil seguirá siendo el operador con una participación del 40 %, mientras que Rockhopper conservaría el 30 % y Navitas se quedaría con el 30 % del proyecto Sea Lion. Créditos: archivo

La quinta capa es logística regional. Escenario Mundial viene registrando que la presencia británica en Malvinas no se sostiene únicamente desde Mount Pleasant. También depende de una red de puertos, aeropuertos, servicios y escalas en el extremo sur del continente. El caso del HMS Medway volvió a mostrar esa trama: tras el presunto tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina, el patrullero recaló en Punta Arenas para reaprovisionamiento, exponiendo nuevamente el rol logístico de Chile en la arquitectura británica del Atlántico Sur.

Ese punto es particularmente sensible para Argentina. Chile ha respaldado en foros diplomáticos el llamado a reanudar negociaciones por Malvinas, pero Punta Arenas aparece periódicamente como un nodo útil para buques británicos vinculados a operaciones australes. Esa brecha entre respaldo político regional y apoyo logístico práctico es una de las claves de la presencia británica contemporánea.

En los últimos años, el Reino Unido también realizó ejercicios militares para mostrar capacidad conjunta en el Atlántico Sur. La operación Southern Sovereignty, por ejemplo, integró medios aéreos, navales y terrestres en una zona amplia que incluyó Malvinas, Ascensión y Georgias del Sur. Escenario Mundial registró esa operación como parte del patrón de refuerzo militar británico en el Atlántico Sur.

Imagen capturada del avión a400M del despliegue del HMS Forth en el ejercicio militar Southern Sovereignty. Crédito: BFSAI

La pregunta de fondo no es solo cuántos aviones o buques mantiene el Reino Unido en las islas. La pregunta es qué función cumple ese dispositivo. Y la respuesta es clara: proteger la posición británica, sostener la administración isleña, garantizar recursos económicos, proyectar presencia hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y evitar que la disputa de soberanía quede abierta también en el plano militar.

Más de cuatro décadas después de la guerra, Malvinas sigue siendo mucho más que historia. Es una posición militar, un nodo logístico, un enclave geopolítico, una plataforma económica y un símbolo político. Esa combinación explica por qué Londres no la suelta, por qué Argentina no deja de reclamarla y por qué el Atlántico Sur vuelve una y otra vez al centro de la agenda estratégica.

Con información de Escenario Mundial