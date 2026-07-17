Ley de Modernización Laboral: un beneficio empresarial a costa de los trabajadores Labor Modernization Law: Business Gains, Workers’ Losses

Rio Grande 17/07/2026.- La Ley de Modernización Laboral N° 27.802, promulgada en marzo de 2026, se presenta como un avance hacia la inversión y la formalización del empleo. Sin embargo, el análisis de sus decretos y resoluciones reglamentarias revela un sesgo marcado: los principales beneficiados son los empleadores, mientras que los trabajadores enfrentan un escenario de mayor precariedad y debilitamiento de derechos.

Incentivos empresariales

RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones): otorga ventajas impositivas y cambiarias por dos años, reduciendo costos empresariales sin exigir mejoras en las condiciones laborales.

otorga ventajas impositivas y cambiarias por dos años, reduciendo costos empresariales sin exigir mejoras en las condiciones laborales. RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral): permite a las empresas pagar solo el 5 % de contribuciones patronales durante 48 meses, un alivio financiero que erosiona los fondos de seguridad social.

permite a las empresas pagar solo el 5 % de contribuciones patronales durante 48 meses, un alivio financiero que erosiona los fondos de seguridad social. Condonación de deudas (PER): quienes mantuvieron trabajadores en negro reciben descuentos de hasta el 90 % en sus obligaciones, premiando el incumplimiento.

quienes mantuvieron trabajadores en negro reciben descuentos de hasta el 90 % en sus obligaciones, premiando el incumplimiento. Digitalización administrativa: simplifica trámites y registros para las compañías, desde recibos electrónicos hasta certificados médicos digitales.

Perjuicios para los trabajadores

Debilitamiento de la seguridad social: la reducción de aportes patronales implica menos recursos para jubilaciones, obra social y ART.

la reducción de aportes patronales implica menos recursos para jubilaciones, obra social y ART. Premio a la informalidad: la condonación de deudas legitima prácticas ilegales previas, dejando en desventaja a quienes siempre estuvieron registrados.

la condonación de deudas legitima prácticas ilegales previas, dejando en desventaja a quienes siempre estuvieron registrados. Acceso desigual a la digitalización: la obligatoriedad de certificados y recibos electrónicos puede dificultar reclamos y excluir a trabajadores sin conectividad.

la obligatoriedad de certificados y recibos electrónicos puede dificultar reclamos y excluir a trabajadores sin conectividad. Mayor presión sobre sindicatos: la obligación de detallar aportes en los recibos expone los costos sindicales y puede ser utilizada para debilitar la negociación colectiva.

la obligación de detallar aportes en los recibos expone los costos sindicales y puede ser utilizada para debilitar la negociación colectiva. Formalización parcial: el blanqueo de trabajadores se hace a costa de beneficios fiscales para las empresas, sin garantías de estabilidad ni salarios dignos.

Conclusión

La llamada “modernización” laboral se traduce en abaratamiento de costos empresariales y flexibilización encubierta, mientras los trabajadores ven reducida su protección social y sus derechos colectivos. En lugar de sancionar la informalidad, la ley la premia; en vez de fortalecer la seguridad social, la debilita. El resultado es un marco normativo que consolida la desigualdad entre capital y trabajo bajo el discurso de la competitividad.

Labor Modernization Law: Business Gains, Workers’ Losses

The Labor Modernization Law No. 27.802, enacted in March 2026, is presented as a step forward in investment and employment formalization. Yet, a closer look at its decrees and regulatory resolutions reveals a clear bias: employers are the main beneficiaries, while workers face greater precariousness and weakened rights.

Benefits for Employers

RIMI (Investment Incentive Regime): grants tax and currency advantages for two years, lowering business costs without requiring improvements in working conditions.

grants tax and currency advantages for two years, lowering business costs without requiring improvements in working conditions. RIFL (Labor Formalization Incentive Regime): allows companies to pay only 5% of social security contributions for new hires during 48 months, easing financial burdens but undermining social protection funds.

allows companies to pay only 5% of social security contributions for new hires during 48 months, easing financial burdens but undermining social protection funds. Debt Forgiveness (PER): employers who kept workers off the books can regularize them with up to 90% debt forgiveness, effectively rewarding non-compliance.

employers who kept workers off the books can regularize them with up to 90% debt forgiveness, effectively rewarding non-compliance. Administrative Digitalization: streamlines company procedures, from electronic payslips to digital medical certificates.

Harms to Workers

Weakened Social Security: reduced employer contributions mean fewer resources for pensions, health insurance, and workplace accident coverage.

reduced employer contributions mean fewer resources for pensions, health insurance, and workplace accident coverage. Rewarding Informality: debt forgiveness legitimizes past illegal practices, disadvantaging those who were always formally registered.

debt forgiveness legitimizes past illegal practices, disadvantaging those who were always formally registered. Unequal Access to Digitalization: mandatory electronic certificates and payslips may hinder claims and exclude workers without digital access.

mandatory electronic certificates and payslips may hinder claims and exclude workers without digital access. Pressure on Unions: mandatory itemization of contributions in payslips exposes union costs, potentially undermining collective bargaining.

mandatory itemization of contributions in payslips exposes union costs, potentially undermining collective bargaining. Partial Formalization: regularization of unregistered workers comes at the expense of fiscal benefits for companies, without guarantees of stability or fair wages.

Conclusion

What is branded as “modernization” translates into lower business costs and hidden flexibilization, while workers see their social protection and collective rights eroded. Instead of punishing informality, the law rewards it; instead of strengthening social security, it weakens it. The result is a framework that consolidates inequality between capital and labor under the banner of competitiveness.

Con información de IDEA y www.lalicuadoratdf.com.ar