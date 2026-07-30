Las pymes en serios problemas: el ajuste golpea al corazón productivo del país

- Caída del mercado interno: las pymes reportan una fuerte reducción en las ventas, consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.
- Destrucción del empleo: muchas empresas se vieron obligadas a reducir personal o suspender trabajadores, lo que agrava la crisis social.
- Impacto en la industria nacional: la falta de crédito, el aumento de costos y la apertura indiscriminada de importaciones generan un escenario de inviabilidad para miles de pequeñas y medianas firmas.
El relevamiento se inscribe en un marco de ajuste recesivo impulsado por el gobierno nacional, que prioriza la reducción del gasto público y la liberalización de la economía. Este modelo, según APYME, está provocando un círculo vicioso: caída del consumo → reducción de producción → despidos → mayor recesión.
Las pymes, que representan más del 70% del empleo privado en Argentina, atraviesan una crisis que amenaza su supervivencia. El informe de APYME y la Universidad de José C. Paz es una señal de alarma: sin políticas de apoyo y protección, el país corre el riesgo de perder el motor productivo que sostiene a millones de familias.
Fuente: Pagina/12