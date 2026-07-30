Las pymes en serios problemas: el ajuste golpea al corazón productivo del país

Río Grande, 29 de julio de 2026. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) presentó una encuesta realizada junto con la Universidad Nacional de José C. Paz que refleja la delicada situación de las pymes durante el primer semestre de 2026. El estudio confirma lo que se percibe en la calle: el modelo de ajuste recesivo en curso está destruyendo el mercado interno, el empleo y la industria nacional.

Caída del mercado interno: las pymes reportan una fuerte reducción en las ventas, consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

las pymes reportan una fuerte reducción en las ventas, consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Destrucción del empleo: muchas empresas se vieron obligadas a reducir personal o suspender trabajadores, lo que agrava la crisis social.

muchas empresas se vieron obligadas a reducir personal o suspender trabajadores, lo que agrava la crisis social. Impacto en la industria nacional: la falta de crédito, el aumento de costos y la apertura indiscriminada de importaciones generan un escenario de inviabilidad para miles de pequeñas y medianas firmas.

El relevamiento se inscribe en un marco de ajuste recesivo impulsado por el gobierno nacional, que prioriza la reducción del gasto público y la liberalización de la economía. Este modelo, según APYME, está provocando un círculo vicioso: caída del consumo → reducción de producción → despidos → mayor recesión.

Las pymes, que representan más del 70% del empleo privado en Argentina, atraviesan una crisis que amenaza su supervivencia. El informe de APYME y la Universidad de José C. Paz es una señal de alarma: sin políticas de apoyo y protección, el país corre el riesgo de perder el motor productivo que sostiene a millones de familias.

Fuente: Pagina/12