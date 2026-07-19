LAGUNA DE LOS PATOS: EL MUNICIPIO HABILITÓ LAS ACTIVIDADES SOBRE HIELO

Rio Grande 19/07/2026.- Tras las evaluaciones realizadas por personal de Defensa Civil Municipal, el Municipio de Río Grande informa a la comunidad que la Laguna de los Patos ya se encuentra habilitada para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de patinaje sobre hielo.

La decisión fue tomada luego de las inspecciones y mediciones efectuadas sobre el espesor de la capa de hielo, las cuales permitieron constatar que dicho espacio reúne las condiciones de seguridad necesarias para su utilización.

Desde el Municipio se recuerda a las vecinas y vecinos la importancia de hacer un uso responsable del mismo, respetando las indicaciones del personal de Defensa Civil y evitando realizar actividades fuera de los sectores habilitados o cuando las condiciones climáticas puedan modificar el estado del hielo.

Asimismo, se destaca que el monitoreo de la superficie congelada continuará de manera permanente, a fin de verificar que se mantengan los parámetros de seguridad requeridos. En caso de registrarse cambios en las condiciones del hielo, el Estado Municipal informará oportunamente cualquier modificación en la habilitación a través de sus canales oficiales.

El Municipio agradece la colaboración y el compromiso de las y los riograndenses para disfrutar de estos espacios de manera segura, contribuyendo al cuidado propio y de toda la comunidad.