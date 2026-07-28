La venta de combustibles encadena cinco meses de retroceso

El mercado de combustibles volvió a cerrar un mes con números en rojo. Durante junio se comercializaron al público 1.331.423 metros cúbicos, lo que representó una caída del 2,92 por ciento respecto de los 1.371.462 metros cúbicos vendidos en igual período del año pasado. De esta manera, el sector acumuló cinco meses consecutivos de bajas interanuales durante 2026, confirmando una tendencia que viene marcando el comportamiento de la demanda desde comienzos del año.

El relevamiento de la Secretaría de Energía también muestra que la comparación con mayo dejó un resultado negativo del 3,07 por ciento. Sin embargo, el análisis mensual contempla un factor estacional: junio tuvo 30 días, uno menos que el período anterior, circunstancia que incidió sobre el volumen despachado. Aun así, se convirtió en el segundo mes con menor nivel de ventas del primer semestre, únicamente por encima de febrero.

Con mejores señales para la economía, las Estaciones de Servicio esperan cerrar el año con un repunte en las ventas La desaceleración de la inflación, el impulso del sector rural y una mayor oferta de financiamiento aparecen como factores que podrían favorecer la actividad, aunque el efecto no sería uniforme en todo el país.

El comportamiento no fue uniforme entre los distintos productos. El Gasoil G3 volvió a destacarse como el segmento de mejor desempeño al registrar un crecimiento interanual del 3,98 por ciento, recuperando la trayectoria positiva que había mostrado en meses anteriores. En sentido contrario, el Gasoil G2 concentró la mayor retracción, con un descenso del 8,89 por ciento.

Las naftas también reflejaron una demanda más moderada. La Súper disminuyó 2,06 por ciento, mientras que la Premium registró una baja más acotada, del 1,45 por ciento, acumulando su segundo retroceso consecutivo.

El comportamiento por provincias volvió a mostrar diferencias significativas. Neuquén encabezó el crecimiento interanual con un avance del 7,69 por ciento, impulsado por el dinamismo económico asociado al desarrollo hidrocarburífero. También cerraron el mes con resultados positivos Entre Ríos, que creció 1,26 por ciento; Tierra del Fuego, con 0,54 por ciento; y Mendoza, con un incremento del 0,44 por ciento. Río Negro prácticamente mantuvo el mismo nivel de ventas que un año atrás.

En el otro extremo aparecieron Salta, con una disminución del 11,32 por ciento; Formosa, con 9,27 por ciento; La Rioja, con 7,98 por ciento; Jujuy, con 7,75 por ciento; y Córdoba, que retrocedió 7,54 por ciento respecto de junio de 2025. Buenos Aires, el principal mercado del país por volumen, redujo sus despachos 1,79 por ciento, mientras que Santa Fe cayó 3,46 por ciento y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un descenso del 3,28 por ciento.

Entre las compañías petroleras, YPF conservó el liderazgo con 733.497 metros cúbicos vendidos durante junio. Además, fue la empresa que mostró el mejor desempeño relativo entre las principales marcas, con una disminución interanual del 1,61 por ciento, inferior al promedio del mercado.

Las ventas de combustibles no logran recuperarse y siguen por debajo de 2025 Mientras el consumo de gasoil común y nafta súper continúa en retroceso, los productos premium sostienen una tendencia positiva. YPF consolida su liderazgo en el mercado.

AXION energy fue la única que logró incrementar sus ventas frente al mismo mes del año anterior, al crecer 0,43 por ciento y alcanzar 160.024 metros cúbicos comercializados. Por su parte, Shell retrocedió 5,12 por ciento, Puma Energy disminuyó 4,69 por ciento, DAPSA cayó 13,14 por ciento, Gulf registró una baja del 14,38 por ciento y Refinor redujo sus despachos 6,19 por ciento.

Más allá de los resultados de junio, el balance del semestre refleja un mercado que continúa buscando estabilidad. Enero había sido el único mes con crecimiento interanual, mientras que febrero, marzo, abril, mayo y junio finalizaron con volúmenes inferiores a los registrados un año antes. Dentro de ese contexto, el informe destaca que Santa Fe fue la provincia con mejor desempeño acumulado del semestre, YPF lideró el crecimiento entre las empresas y el Gasoil G3 volvió a consolidarse como el combustible de mejor evolución en lo que va de 2026.