Economía, Info general, Nacionales, Política

La venta de combustibles encadena cinco meses de retroceso

Por Armando Cabral

Argentina 28/07/2026.- La comercialización de naftas y gasoil al público volvió a mostrar signos de desaceleración en junio, aunque el desempeño no fue uniforme. Las diferencias entre regiones, marcas y productos volvieron a quedar en evidencia, con el Gasoil G3 como la principal excepción a la tendencia general.

Por Redacción Surtidores

loading...