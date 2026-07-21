La Selección volvió sin festejos tras el cruce de Milei por Malvinas: una coincidencia que abre interrogantes

Argentina 20/07/2026.- Una parte del plantel regresará al país, mientras que Lionel Messi y otros futbolistas viajarán directamente hacia distintos destinos. La decisión desactivó los festejos y el posible feriado pocos días después de que Javier Milei calificara de “termo mononeuronales” a quienes cuestionaron su política sobre las Islas Malvinas.

La Selección Argentina regresará al país sin un festejo multitudinario y con una delegación reducida después de disputar la final del Mundial 2026. Lionel Messi y otros integrantes del plantel no viajarán a Buenos Aires, mientras que quienes sí vuelvan serán recibidos mediante un operativo de carácter protocolar en Ezeiza.

La determinación terminó por desactivar la posibilidad de una celebración popular y dejó prácticamente sin sustento el eventual feriado nacional que el presidente Javier Milei había condicionado a la fecha elegida por los propios jugadores.

Sin embargo, la secuencia se produjo pocos días después de la controversia que rodeó el posicionamiento de los futbolistas sobre las Islas Malvinas y de una dura publicación del mandatario contra quienes cuestionaron la política exterior de su gobierno.

La cercanía temporal entre ambos episodios abrió interrogantes, aunque no existe hasta el momento una declaración de la Asociación del Fútbol Argentino, del cuerpo técnico o de los jugadores que relacione la decisión de no festejar con los dichos presidenciales.

Una parte del plantel regresará al país

La AFA confirmó que solamente una parte de la delegación, integrada por jugadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff, regresará este lunes a la Argentina. El arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza está previsto para las últimas horas de la tarde.

Otros futbolistas partirán directamente desde Estados Unidos hacia diferentes destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones. Entre quienes no volverán al país se encuentra Messi, una ausencia que terminó de diluir la posibilidad de realizar una celebración con el plantel completo.

El Gobierno había puesto a disposición la Casa Rosada para un eventual encuentro con los jugadores e incluso instaló vallas alrededor del edificio ante una posible concentración de hinchas. Milei también había anunciado que establecería un feriado nacional el día elegido por el equipo para celebrar.

Finalmente, el plantel resolvió no realizar festejos y el Ejecutivo organizó únicamente una recepción protocolar en Ezeiza. La decisión sobre el feriado tampoco fue oficializada.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la AFA había confirmado que algunos futbolistas viajarían directamente hacia otros destinos y que el eventual feriado dependía de la fecha elegida para los festejos.

El antecedente de la bandera por Malvinas

La decisión quedó bajo una atención particular por el episodio ocurrido después del triunfo argentino frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. En aquella oportunidad, los jugadores desplegaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

La manifestación tuvo repercusión internacional y generó cuestionamientos en la prensa británica, además de versiones sobre una eventual sanción de la FIFA. Milei reivindicó el reclamo de soberanía y sostuvo que la Argentina se encontraba cada vez más cerca de recuperar las islas mediante la vía diplomática.

En ese contexto, el Presidente arremetió contra dirigentes opositores y críticos de su política sobre el Atlántico Sur. “Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante”, escribió en sus redes sociales.

La expresión presidencial no estuvo dirigida explícitamente contra los jugadores. Su mensaje respondió a las críticas políticas que recibió el Gobierno y a una intervención realizada durante una sesión del Senado. Sin embargo, fue publicado en medio de la discusión generada por la bandera desplegada por la Selección.

Una coincidencia sin explicación pública

La sucesión de los acontecimientos permite plantear el interrogante sobre si la decisión de no celebrar respondió únicamente a las agendas personales y deportivas de los futbolistas o si existió algún malestar adicional alrededor del debate por Malvinas.

No obstante, ningún integrante del plantel vinculó públicamente ambas situaciones. Tampoco la AFA señaló que hubiera existido una diferencia con el Gobierno ni atribuyó la fragmentación del regreso a un conflicto político.

Por ahora, los únicos motivos informados son la reincorporación de algunos jugadores a sus clubes y el comienzo de sus períodos de descanso. Sin una explicación diferente por parte de los protagonistas, cualquier relación entre los dichos de Milei y la ausencia de festejos permanece en el terreno de los interrogantes.

Lo confirmado es que la Selección volverá de manera parcial, que no habrá una celebración popular y que el recibimiento quedará limitado a un acto protocolar. La Casa Rosada, pese al vallado preventivo y al ofrecimiento presidencial, no será escenario de un encuentro con el equipo.

Fuente: GLP