LA PROVINCIA LANZÓ UN PROGRAMA DE CUIDADOS DE SALUD MENTAL EN SITUACIÓN DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Tierra del Fuego 30/07/2026.- El Ministerio de Salud de la provincia presentó en el Salón IPRA de Ushuaia el «Programa Provincial de Cuidados en Salud Mental para Equipos de Primera Respuesta en Zonas Agrestes», a través de la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo.

La iniciativa apunta a brindar acompañamiento y capacitaciones a quienes brindan la primera respuesta en situaciones de rescate, reconociendo que los equipos de emergencia también son víctimas terciarias de eventos críticos.

La titular de la cartera sanitaria fueguina, Judit Di Giglio, encabezó el acto y destacó el valor de contar con profesionales capacitados en el territorio, en el entendimiento de que “hoy debemos pensar la salud mental como una interdisciplina con profesionales de muchísimas especialidades y formaciones”.

“Ya no son solo psiquiatras y psicólogos; tenemos residencias donde se forman enfermeros, médicos, trabajadores sociales y psicólogos», afirmó la funcionaria, quien felicitó a los rescatistas del Municipio de Ushuaia, de clubes, de las distintas fuerzas de seguridad y de la Dirección de Emergencias por su compromiso con la capacitación.

La autora del programa es Mailén Reyes, licenciada en Psicología especializada en emergencias y rescatista voluntaria de la Comisión de Auxilio del Club Andino.

Durante su exposición, la licenciada Reyes explicó que la idea surgió a partir de su experiencia en rescates y del diálogo con sus referentes y compañeros, en el que se abordó la inquietud de «cómo podríamos, desde el campo de la salud mental, hacer presencia en materia de prevención, capacitar equipos y pensar la asistencia para efectivizarla, pero también pensando en el autocuidado de quienes asisten”.

El programa propone una mirada amplia de la salud mental que trasciende la psicopatología clásica, anotó la profesional; quien observó que los equipos pueden atravesar momentos de estrés extremo, pérdidas o dificultades personales mientras asisten a otros, por lo que resulta clave preservar su salud mental para mantener la operatividad.

“En la medida que tengamos información respecto a cómo asistir, también nos estamos cuidando”, afirmó la psicóloga, y agregó que el autocuidado es una pata fundamental del proyecto.

Por su parte, el secretario de Salud Mental, David De Piero, quien acompañó a la ministra en la presentación, explicó que el programa está dirigido a fuerzas de seguridad, montañistas y rescatistas que operan en emergencias.

«Si bien sabemos que es personal calificado y con experiencia, eso no implica que no esté atravesado por incertidumbres y ansiedades”, anotó el funcionario, quien consideró que “la manera en que lo aborden va a impactar directamente en la situación de rescate”.