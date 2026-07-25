LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTARÁ UN OPERATIVO ESPECIAL DE TRÁNSITO POR LA DESCARGA DE LOS COMPONENTES DE LA NUEVA USINA

Ushuaia 25/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa que, con motivo de la operación especial para la descarga y traslado de los componentes de la nueva usina eléctrica, implementará un operativo especial de tránsito para acompañar el desplazamiento de los equipos desde el Puerto de Ushuaia hasta las inmediaciones del relleno sanitario y de la planta de la empresa Sanatorium, donde se realizará la descarga de los distintos componentes.

Como parte de la logística prevista, a partir del lunes 27 de julio regirá la restricción de estacionamiento sobre la margen derecha de la avenida Prefectura Naval, en el tramo comprendido entre el Puerto de Ushuaia y la avenida Yaganes, con el objetivo de facilitar la salida de los camiones desde la terminal portuaria.

La operatoria comenzará el martes 28 de julio y se extenderá durante aproximadamente diez días, desarrollándose entre las 9:30 y las 17 horas, siempre que las condiciones climáticas y operativas lo permitan.

Durante ese período se realizarán 238 viajes, que comprenderán el traslado de contenedores convencionales y de componentes de gran porte. Alrededor de 50 cargas requerirán un operativo especial debido a sus dimensiones, que en algunos casos alcanzan aproximadamente 4,50 metros de ancho, 4,50 metros de alto y 22 metros de largo.

El operativo de tránsito se desplegará desde el ingreso al Puerto de Ushuaia hasta las inmediaciones del relleno sanitario y de la planta de Sanatorium. Personal de Tránsito e Inspectoría coordinará el paso de los camiones y ordenará la circulación vehicular durante las maniobras.

Como consecuencia de esta operatoria podrán registrarse demoras ocasionales, cortes momentáneos de tránsito y desvíos transitorios del transporte público de pasajeros, especialmente durante el traslado de las cargas de mayores dimensiones.

En ese marco, se recomienda a quienes deban circular por el sector utilizar vías alternativas, como las calles Héroes del ARA San Juan y Héroes de Malvinas, evitando en la medida de lo posible la avenida Perito Moreno durante la franja horaria en la que se desarrollen los traslados.

Asimismo, las líneas del transporte público que circulan por ese sector podrán experimentar demoras y modificaciones transitorias en sus recorridos entre las 9:30 y las 17 horas, de acuerdo con el avance de la operatoria.

La Municipalidad aclara que no existe un cronograma fijo para los traslados, ya que la descarga de los componentes dependerá de las condiciones de estabilidad del buque y de las decisiones operativas que adopte el capitán para garantizar la seguridad de las maniobras. En consecuencia, la cantidad de viajes diarios y los horarios podrán variar según el desarrollo de la operatoria.

La Municipalidad de Ushuaia solicita a vecinos y vecinas respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, y agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante el desarrollo de esta importante operación logística vinculada a una obra estratégica para fortalecer el sistema energético de la ciudad.