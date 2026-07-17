LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA EMITE RECOMENDACIONES ANTE LA ALERTA AMARILLA POR TEMPERATURAS EXTREMAS BAJAS

Ushuaia 17/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas bajas para la región. De acuerdo con las previsiones, durante las próximas 48 horas podrían registrarse temperaturas cercanas a los -10 °C, con sensaciones térmicas aún inferiores debido a las condiciones meteorológicas.

En este contexto, la Dirección Municipal de Defensa Civil recomienda evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos y, en caso de ser necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Asimismo, se aconseja mantenerse en movimiento para generar calor, calefaccionar los hogares de manera segura, ventilar los ambientes diariamente para prevenir la acumulación de monóxido de carbono, evitar el uso de hornallas, hornos u otros artefactos no aptos para calefaccionar, evitar los cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante líquido y no consumir bebidas alcohólicas. En caso de presentar algún malestar asociado a las bajas temperaturas, se recomienda consultar con un profesional de la salud y evitar la automedicación.

También se solicita prestar especial atención a niñas y niños, personas gestantes, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante cualquier emergencia, las vecinas y los vecinos pueden comunicarse con la Dirección Municipal de Defensa Civil a través de la línea gratuita 103.