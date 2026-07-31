LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO PARA LAS INFANCIAS EN EL KYD

Ushuaia 31/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante un nuevo encuentro de las Actividades de Invierno en el espacio KyD, donde niños y niñas participaron de una jornada recreativa con propuestas lúdicas, juegos grupales y dinámicas pensadas para promover la integración, el compañerismo y el disfrute durante el receso invernal.

Durante la actividad las y los participantes compartieron distintas instancias de recreación coordinadas por el equipo de la Secretaría, que incluyeron juegos de ronda, dinámicas participativas y espacios de encuentro en un ambiente seguro y de contención. La propuesta, busca generar oportunidades para que las infancias disfruten de su tiempo libre a través de experiencias recreativas que fortalezcan los vínculos y la convivencia.

Estas jornadas forman parte del cronograma de actividades gratuitas impulsadas por el Municipio durante las vacaciones de invierno, con el objetivo de acercar propuestas recreativas, culturales y deportivas a distintos barrios de la ciudad, promoviendo el acceso igualitario a espacios de esparcimiento y encuentro comunitario.

Desde la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano destacaron la gran participación de las familias y reafirmaron el compromiso de continuar generando iniciativas que acompañen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo los espacios de inclusión y recreación en toda la ciudad.