LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON EL OPERATIVO INVIERNO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

Ushuaia 31/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, continúa llevando adelante el Operativo Invierno con tareas diarias en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

En ese marco, las cuadrillas municipales realizan trabajos permanentes de bacheo, dispersión de sal y salmuera sobre las arterias pavimentadas cuando las temperaturas descienden por debajo de los cero grados, además de la remoción de hielo y el esparcimiento de áridos en calles de tierra para mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas se ejecutan diariamente siguiendo un esquema de prioridades. En primer lugar se interviene sobre el circuito primario de la ciudad, que comprende los recorridos del transporte público, los accesos a establecimientos educativos, centros de salud y demás servicios esenciales y de emergencia. Una vez cubiertos esos sectores, la maquinaria y las cuadrillas avanzan sobre las calles de los distintos barrios, en el marco de un operativo que se desarrolla de manera permanente durante toda la temporada invernal.

Asimismo, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos y vecinas para prevenir la formación de planchones de hielo originados por situaciones ajenas a las condiciones climáticas. En ese sentido, recordaron la importancia de verificar el estado de las cañerías domiciliarias y realizar la denuncia correspondiente ante el organismo competente cuando se detecte una pérdida, ya que el escurrimiento constante de agua sobre la calzada genera hielo y representa un riesgo para la seguridad física y material de quienes circulan por la ciudad.

También recordaron que está prohibido arrojar agua a la vía pública o lavar vehículos en el exterior durante esta época del año, dado que estas prácticas favorecen la formación de hielo y generan situaciones de peligro para peatones y automovilistas.

En forma paralela, el Municipio continúa realizando controles e intimaciones a quienes incumplen la normativa vigente, tanto por arrojar agua a la vía pública como por no retirar el hielo acumulado en las veredas, una obligación que contribuye a preservar la seguridad de toda la comunidad.

La Municipalidad de Ushuaia reiteró el pedido a la comunidad de circular con precaución, respetar las recomendaciones preventivas y colaborar con el mantenimiento de los espacios públicos para minimizar los riesgos propios de la temporada invernal.