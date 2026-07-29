LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTI COOP EN EL MARCO DEL MES DEL COOPERATIVISMO

Ushuaia 29/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia acompañó la realización de una nueva edición del Festi Coop, una propuesta desarrollada en el marco del Mes del Cooperativismo que reunió a cooperativas, organizaciones y vecinos en una jornada de intercambio, reflexión y celebración del trabajo colectivo.

El encuentro contó con una agenda de actividades que incluyó paneles de debate, espacios de intercambio de experiencias, música en vivo y propuestas gastronómicas, promoviendo el fortalecimiento del movimiento cooperativo y la construcción de redes entre cooperativas de trabajo, vivienda, servicios y feriantes de Tierra del Fuego.

La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas colaboró con el desarrollo de la actividad mediante el acompañamiento técnico, la provisión de equipamiento y la participación de personal municipal, contribuyendo a la realización de la jornada y al desarrollo de las distintas propuestas previstas.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de generar y acompañar estos espacios de participación comunitaria, que favorecen el intercambio de experiencias, el trabajo articulado y la construcción colectiva de iniciativas que fortalecen la economía social y solidaria.

El Festi Coop reafirmó el compromiso de las organizaciones cooperativas con el desarrollo local y el trabajo conjunto, promoviendo el encuentro entre distintos actores de la comunidad y consolidando espacios de participación abiertos para seguir impulsando el cooperativismo en la provincia.