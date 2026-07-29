LA MUNICIPALIDAD ABRE LAS INSCRIPCIONES A LOS TALLERES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS CON NUEVAS PROPUESTAS

Ushuaia 29/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, abrió una nueva etapa de inscripciones para los talleres que se desarrollan en los Centros Comunitarios Municipales, dependientes de la Subsecretaría de Inclusión Social.

La propuesta reúne espacios gratuitos de formación, recreación y aprendizaje distribuidos en distintos barrios de la ciudad, incorporando nuevas alternativas orientadas al desarrollo de oficios, la creatividad, la producción textil y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.



Entre las propuestas disponibles se encuentran talleres de costura, diseño y confección de indumentaria, reciclado textil, tejido, arte decorativo, peluquería y creación colectiva con materiales reciclados. Las actividades se desarrollarán en los centros comunitarios Bahía Golondrina, Cañadón del Parque, Felipe Varela, Juan Domingo Perón, Le Martial, Los Morros y La Cantera.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “los centros comunitarios representan espacios fundamentales de inclusión, aprendizaje y encuentro para las familias de Ushuaia. Con este relanzamiento seguimos acercando oportunidades de formación gratuita a cada barrio, fortaleciendo el trabajo comunitario y el desarrollo personal de las vecinas y vecinos”.



Asimismo, remarcó que “estas propuestas no solo permiten incorporar conocimientos y herramientas para el trabajo, sino que también generan vínculos, promueven la participación y consolidan redes comunitarias que fortalecen la vida en cada sector de la ciudad”.

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, expresó que “cada taller surge del trabajo territorial que realizamos junto a la comunidad y responde a los intereses y necesidades que relevamos en los distintos centros comunitarios”.

Además, señaló que “este nuevo ciclo incorpora propuestas renovadas y continúa apostando a la formación en oficios, al desarrollo de habilidades y a la generación de espacios donde aprender, compartir y crecer colectivamente”.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse a través del siguiente formulario: https://inscripciones.website/centros-comunitarios-en-ushuaia/ Los cupos son limitados.