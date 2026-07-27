La morosidad de las familias se triplicó en un año y roza el 13%, pero el Banco Central dice que es moderada

Argentina 27/07/2026.- El índice de irregularidad en los pagos de los hogares sigue en ascenso y trepó al 12,8% en mayo, lo que representa un incremento de 8,3 puntos porcentuales en términos interanuales, casi tres veces más que en el mismo mes de 2025. En el sector empresario la mora también creció y llegó al 3,5%. Desde el BCRA señalan que, aunque el deterioro persiste, el ritmo de crecimiento de la cartera irregular muestra signos de moderación.

El bolsillo de las familias argentinas continúa dando señales de alerta. Según el último informe del Banco Central, el ratio de morosidad de los hogares escaló al 12,8% en mayo, lo que implica un avance de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y un salto de 8,3 puntos en la comparación con el mismo mes del año anterior. En términos prácticos, el nivel de irregularidad en los pagos se triplicó en solo doce meses.

El dato, que refleja la creciente dificultad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, es parte de una tendencia que el BCRA sigue con atención. La autoridad monetaria, sin embargo, matiza el panorama al señalar que en los últimos meses el ritmo de deterioro de la cartera irregular se ha moderado, en línea con una desaceleración gradual del crecimiento real de los incumplimientos.

En el terreno empresarial la situación no es más alentadora: la mora entre las compañías se ubicó en el 3,5% en mayo, 0,1 punto más que en abril y 2,5 puntos por encima de la medición interanual. A nivel agregado, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7%, con un incremento mensual de 0,4 puntos y un salto de 5,1 puntos en doce meses.

Pese al deterioro de la cartera, el informe del BCRA revela una leve recuperación del crédito total al sector privado en mayo: creció 0,3% mensual y 5,1% interanual en pesos, con un desempeño dinamizado principalmente por las líneas comerciales y los préstamos con garantía real. En moneda extranjera, el crédito mostró un repunte aún más marcado, con un alza mensual del 2,6% y una suba interanual del 52,1%. Así, el saldo total del crédito (sumando ambas monedas) aumentó 0,8% en el mes y 10,8% en la comparación anual.

En el frente de los depósitos, en cambio, el quinto mes del año trajo una contracción en pesos del 0,9% mensual y del 1,3% interanual, como consecuencia de la caída de los depósitos a plazo fijo. Los depósitos a la vista, por su parte, mostraron un comportamiento mixto: subieron las cuentas remuneradas y bajaron las no remuneradas. En dólares, los depósitos se mantuvieron prácticamente estables en el mes (-0,2%) pero exhibieron una suba interanual del 27,8%.

(InfoGEI)