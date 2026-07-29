La Federación Agraria tacha de «retroceso de 100 años» eliminar Ley de Arrendamientos

Campo 29/07/2026.- La Federación Agraria Argentina, a través de su presidenta, Andrea Sarnari, salió al cruce del anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar la Ley de Arrendamientos Rurales, vigente desde 1948, y calificó la medida como un retroceso que dejaría al sector agropecuario sin reglas claras y sin protección jurídica específica para la producción.

Andrea Sarnari, presidenta de la entidad, expresó su firme rechazo al borrador que aún no ingresó al Congreso y que, de concretarse, reduciría la regulación de los contratos de alquiler de campos a lo establecido por el Código Civil y Comercial, eliminando así una norma sancionada en 1948 que tuvo a la propia Federación como una de sus principales impulsoras.

La dirigente sostuvo que la ley vigente no es un capricho normativo, sino una herramienta que reconoce las particularidades de la producción agropecuaria, como los ciclos biológicos de los cultivos y el manejo de la ganadería, aspectos que no contempla un contrato civil ordinario.

En ese sentido, advirtió que su derogación implicaría hacer desaparecer modalidades habituales como los contratos por cosecha o de pastoreo, forzando plazos mínimos de tres años que no se ajustan a la realidad productiva.

Sarnari remarcó además que la norma no solo regula plazos y precios, sino que también establece pautas sobre el mantenimiento de suelos, control de malezas y conservación de infraestructura rural como alambrados, molinos y galpones, aspectos clave para la sostenibilidad de las explotaciones.

Pese a su postura firme contra la derogación, la presidenta de la FAA reconoció que la ley necesita una actualización, ya que la realidad del sector cambió desde su sanción y en algunos casos ya no es el arrendatario la parte más vulnerable del vínculo contractual. Sin embargo, fue tajante: «No creemos que la solución sea derogarla». Y sentenció: «Sería retroceder, por lo menos, 100 años».

(InfoGEI)