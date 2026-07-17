LA ESCUELA MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES BRINDARÁ UNA JORNADA DE FORMACIÓN PARA PRODUCTORES DE ALIMENTOS

Rio Grande 17/07/2026.- Se trata de una propuesta destinada a productores de alimentos y emprendedores de Río Grande, especialmente a quienes desarrollan actividades de producción primaria en las chacras de nuestra ciudad y forman parte de los programas RGA Avícola, Carne Porcina Local y RGA Agroproductiva, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al fortalecimiento, la gestión y el crecimiento del desarrollo productivo local. La actividad se desarrollará este viernes 17 de julio, a partir de las 15 horas, en el Centro de Formación Laboral y Tecnológico (Portolán 460).

Desde la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio de Río Grande llevará adelante la jornada «Herramientas para el Desarrollo Productivo Local», una iniciativa destinada a acompañar a productores de alimentos, a través de la incorporación de conocimientos y herramientas que favorezcan la consolidación y el desarrollo de sus emprendimientos. La capacitación estará destinada principalmente a quienes integran los programas RGA Avícola, Carne Porcina Local y RGA Agroproductiva, impulsados por el Municipio para fortalecer la producción local de alimentos.

Es una actividad que se realizará este viernes 17, desde las 15 horas, en el Centro de Formación Laboral y Tecnológico, situado en Portolán 460. La actividad está orientada a fortalecer las capacidades de gestión de quienes impulsan proyectos productivos vinculados al sector alimenticio de nuestra ciudad, con especial énfasis en los productores de las chacras de Río Grande.

Durante el encuentro se compartirán herramientas y estrategias que permitan potenciar el desarrollo de los emprendimientos, promoviendo una planificación más eficiente y brindando recursos para afrontar los desafíos del sector productivo local.

A través de estas propuestas, el Estado Municipal impulsa permanentemente políticas públicas que promueven la capacitación, el fortalecimiento del sector productivo y el acompañamiento a productores y emprendedores riograndenses, especialmente a quienes trabajan en la producción local de alimentos, generando oportunidades para el crecimiento económico y el desarrollo local.