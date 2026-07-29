La encuesta que complica al Gobierno antes del debate por la Ley de Tierras

Argentina 29/07/2026.- Una encuesta nacional mostró que el 77% está de acuerdo con limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. El resultado se conoció mientras el oficialismo busca reunir los votos para tratar la reforma de la propiedad privada en el Senado.

Una amplia mayoría de los argentinos se manifestó a favor de mantener límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La encuesta de Zuban Córdoba reveló que el 77% de los consultados está de acuerdo con restringir las adquisiciones de tierras por compradores extranjeros. En sentido contrario, el 16,7% se mostró en desacuerdo, mientras que el 6,3% respondió que no conocía suficientemente el tema.

El resultado se difundió mientras el oficialismo busca llevar la iniciativa nuevamente al recinto del Senado el jueves 6 de agosto, después de varias postergaciones y negociaciones que no alcanzaron para garantizar los votos necesarios.

El relevamiento fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos. La muestra tiene un margen de error de ±2,62% y un nivel de confianza del 95%.

Un fuerte respaldo a los límites sobre las tierras

La consultora preguntó a los participantes si consideraban necesario limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. La respuesta favorable alcanzó a más de tres cuartas partes de la muestra y exhibió una diferencia de más de 60 puntos frente a quienes se pronunciaron en contra.

El dato introduce una nueva variable en la discusión política porque el proyecto oficial propone modificar el régimen vigente sobre la propiedad extranjera de tierras rurales.

La Ley 26.737 establece actualmente un límite general del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país. Ese mismo porcentaje se aplica en cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.

La normativa también fija restricciones por nacionalidad, limita la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero en determinadas regiones e incluye controles especiales sobre inmuebles ubicados en zonas estratégicas o vinculados con cuerpos de agua.

El dictamen impulsado por el oficialismo elimina o flexibiliza varias de esas restricciones para personas físicas y empresas privadas extranjeras. Las prohibiciones quedarían concentradas principalmente en Estados extranjeros y sociedades vinculadas con capital estatal foráneo.

Desde el Gobierno sostienen que la legislación vigente representa una barrera para las inversiones. Los sectores que cuestionan la reforma advierten, en cambio, que la apertura podría profundizar la concentración territorial y comprometer el control sobre recursos naturales y zonas sensibles.

El proyecto volverá al Senado el 6 de agosto

La iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue enviada por el Poder Ejecutivo y obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el 20 de mayo, luego de que el oficialismo aceptara modificaciones sobre la versión original.

El texto no se limita a la compra de tierras rurales. También incorpora reformas vinculadas con expropiaciones, procedimientos de desalojo, regularización dominial, registros inmobiliarios y normas sobre el uso de terrenos afectados por incendios.

La discusión en el recinto fue aplazada ante las diferencias entre La Libertad Avanza, bloques provinciales y senadores dialoguistas. Uno de los principales desacuerdos se concentra en las facultades que conservarán las provincias para establecer sus propios límites y autorizar determinadas operaciones.

El resultado de la encuesta aparece así en un momento decisivo de la negociación parlamentaria. Aunque el sondeo no mide directamente el apoyo o rechazo a todo el proyecto, muestra una posición mayoritaria frente al capítulo relacionado con la extranjerización de las tierras.

La advertencia de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la reforma y sostuvo que la modificación permitiría una compra indiscriminada de suelo sin garantizar inversiones ni generación de empleo.

“El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El funcionario agregó que la iniciativa afecta los límites sobre la extranjerización y aseguró que, para el Gobierno bonaerense, “la soberanía no se negocia ni se entrega”.

Las objeciones se concentran especialmente en superficies que contienen agua dulce, minerales, bosques, acuíferos, pasos fronterizos y otros recursos considerados estratégicos.

Organizaciones civiles y de derechos humanos también convocaron a movilizarse frente al Congreso durante la jornada del 6 de agosto, mientras los senadores retomen el debate.

El oficialismo continuará durante los próximos días con las negociaciones para sostener el dictamen y evitar nuevas modificaciones. La encuesta, en tanto, anticipa que el capítulo sobre las tierras extranjeras será uno de los puntos de mayor sensibilidad pública y política durante la sesión.

Fuente: GLP