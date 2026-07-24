La economía de Milei no repunta y sigue fría

Radiografía de la economía de Milei según El Economista
1. Crecimiento desigual: la “recuperación en K”
- Sectores dinámicos: agro, energía y minería impulsan el PIB y explican gran parte del crecimiento reciente.
- Sectores rezagados: industria, construcción y consumo masivo muestran caídas o estancamiento.
- Dato clave: en enero 2026, el agro explicó casi el 70% del incremento interanual del EMAE; sin agro, la economía apenas creció 0,6%.
Mercado laboral y consumo
- 85.000 empleos formales destruidos en 2025.
- Desempleo en 7,5%.
- Confianza del consumidor cayó 10% en dos meses.
- Morosidad bancaria trepó al 6,4%. Estos indicadores reflejan que la mejora macro no se traduce en bienestar cotidiano.
Política monetaria y tasas
- El Banco Central bajó las tasas de corto plazo al 20% y dejó de absorber pesos, buscando reactivar crédito y consumo.
- La apuesta oficial: aprovechar la calma cambiaria y la liquidación de la cosecha para sostener liquidez sin que se dispare el dólar.
El “pacientómetro”
- Concepto usado por analistas para medir cuánta paciencia le queda a la sociedad frente a números macro positivos que no se reflejan en la vida diaria.
- El riesgo: que la estabilidad financiera se desgaste si no hay mejoras en empleo y consumo.
Balance de la situación
|Aspecto
|Dato positivo
|Dato negativo
|Fiscal
|Superávit primario desde 2024
|Ajuste fuerte en gasto social
|Inflación
|Desinflación rápida (inflación núcleo bajó al 1,9% mensual en mayo 2026)
|Riesgo de rebrote si se suelta liquidez
|Crecimiento
|PIB +4,4% en 2025
|Concentrado en agro y energía
|Empleo
|—
|85.000 empleos formales destruidos en 2025
|Consumo
|—
|Confianza del consumidor -10% en dos meses
|Crédito
|—
|Morosidad bancaria 6,4%, bancos cautelosos
- Dependencia del agro: el crecimiento depende casi exclusivamente de la cosecha.
- Fragilidad social: desempleo y caída del consumo pueden erosionar la estabilidad política.
- Crédito trabado: sin financiamiento, la recuperación inclusiva es difícil.
- Inflación y dólar: si la liquidez se descontrola, puede volver la volatilidad cambiaria.
En síntesis, la economía de Milei está estabilizada en lo macro pero fría en lo micro: los números fiscales y cambiarios lucen sólidos, pero la vida cotidiana de los argentinos sigue marcada por desempleo, bajo consumo y falta de crédito. La pregunta central es cuánto tiempo más la sociedad tolerará esta brecha entre estabilidad financiera y estancamiento social.
Con información de El Economista