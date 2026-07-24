La economía de Milei no repunta y sigue fría

Argentina 24/07/2026.- La economía bajo Javier Milei muestra señales de estabilidad macro (superávit fiscal, calma cambiaria), pero sigue “fría” en lo social: empleo, consumo y crédito no repuntan, y la recuperación se da a dos velocidades, con agro y energía creciendo mientras industria, construcción y comercio permanecen estancados.

Radiografía de la economía de Milei según El Economista

1. Crecimiento desigual: la “recuperación en K”

Sectores dinámicos: agro, energía y minería impulsan el PIB y explican gran parte del crecimiento reciente.

agro, energía y minería impulsan el PIB y explican gran parte del crecimiento reciente. Sectores rezagados: industria, construcción y consumo masivo muestran caídas o estancamiento.

industria, construcción y consumo masivo muestran caídas o estancamiento. Dato clave: en enero 2026, el agro explicó casi el 70% del incremento interanual del EMAE; sin agro, la economía apenas creció 0,6%.

Mercado laboral y consumo

85.000 empleos formales destruidos en 2025.

Desempleo en 7,5%.

Confianza del consumidor cayó 10% en dos meses.

Morosidad bancaria trepó al 6,4%. Estos indicadores reflejan que la mejora macro no se traduce en bienestar cotidiano.

Política monetaria y tasas

El Banco Central bajó las tasas de corto plazo al 20% y dejó de absorber pesos, buscando reactivar crédito y consumo.

y dejó de absorber pesos, buscando reactivar crédito y consumo. La apuesta oficial: aprovechar la calma cambiaria y la liquidación de la cosecha para sostener liquidez sin que se dispare el dólar.

El “pacientómetro”

Concepto usado por analistas para medir cuánta paciencia le queda a la sociedad frente a números macro positivos que no se reflejan en la vida diaria.

frente a números macro positivos que no se reflejan en la vida diaria. El riesgo: que la estabilidad financiera se desgaste si no hay mejoras en empleo y consumo.

Balance de la situación

Aspecto Dato positivo Dato negativo Fiscal Superávit primario desde 2024 Ajuste fuerte en gasto social Inflación Desinflación rápida (inflación núcleo bajó al 1,9% mensual en mayo 2026) Riesgo de rebrote si se suelta liquidez Crecimiento PIB +4,4% en 2025 Concentrado en agro y energía Empleo — 85.000 empleos formales destruidos en 2025 Consumo — Confianza del consumidor -10% en dos meses Crédito — Morosidad bancaria 6,4%, bancos cautelosos Riesgos y desafíos

Dependencia del agro: el crecimiento depende casi exclusivamente de la cosecha.

el crecimiento depende casi exclusivamente de la cosecha. Fragilidad social: desempleo y caída del consumo pueden erosionar la estabilidad política.

desempleo y caída del consumo pueden erosionar la estabilidad política. Crédito trabado: sin financiamiento, la recuperación inclusiva es difícil.

sin financiamiento, la recuperación inclusiva es difícil. Inflación y dólar: si la liquidez se descontrola, puede volver la volatilidad cambiaria.

En síntesis, la economía de Milei está estabilizada en lo macro pero fría en lo micro: los números fiscales y cambiarios lucen sólidos, pero la vida cotidiana de los argentinos sigue marcada por desempleo, bajo consumo y falta de crédito. La pregunta central es cuánto tiempo más la sociedad tolerará esta brecha entre estabilidad financiera y estancamiento social.

Con información de El Economista