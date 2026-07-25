LA DPOSS REALIZA EN TOLHUIN TRABAJOS CONTINUOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tolhuín 25/07/2026.- La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informa a la comunidad que, en el marco de las acciones permanentes de mantenimiento y mejora continua de la infraestructura sanitaria, personal de esta Dirección llevó a cabo tareas operativas clave en la ciudad de Tolhuin.

Personal técnico y operativo de la DPOSS realizó trabajos de limpieza, reacondicionamiento y mantenimiento sobre las bombas de impulsión ubicadas en la toma del lago, las cuales abastecen directamente a la Planta Potabilizadora de la localidad. Estos trabajos son fundamentales para garantizar el rendimiento óptimo de los equipos y la estabilidad en la producción de agua.

La DPOSS trabaja de manera ininterrumpida realizando mantenimiento preventivo y correctivo para sostener, fortalecer y proteger el sistema de distribución de agua potable ante las exigencias operativas y climáticas de nuestra provincia.

En este marco se recuerda a la comunidad que las bajas temperaturas de la época incrementan notablemente el consumo de agua por prácticas como dejar canillas abiertas para evitar el congelamiento de instalaciones domiciliarias.

Esta práctica genera una demanda excesiva en la red, resintiendo la presión y la disponibilidad del recurso para todos los vecinos. Por ello, instamos a la población a implementar aislaciones térmicas adecuadas en cañerías e instalaciones internas y a hacer un uso solidario y responsable del agua potable.

Con el compromiso de siempre, la DPOSS sigue trabajando diariamente para brindar un servicio más eficiente y garantizado para todas las familias de Tolhuin.