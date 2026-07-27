LA CASA USHUAIA INAUGURÓ LA MUESTRA «EXTRAÑAMIENTO PERCEPTUAL AMBIGUO» DEL ARTISTA EMANUEL REYES

La exposición propone un recorrido por los recuerdos de la infancia fueguina y patagónica del autor, quien construye un universo visual inspirado en la biodiversidad del extremo sur, donde conviven aves, grandes mamíferos, musgos y líquenes característicos de nuestro ecosistema austral.
Asimismo, la muestra reúne obras que remiten a la identidad fueguina mediante referencias a paisajes y elementos emblemáticos, como la estructura de un faro, la réplica a escala de un buque encallado en las costas de Tierra del Fuego y pequeñas construcciones que evocan las viviendas de los primeros pobladores de la isla, invitando al público a redescubrir el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia.
La Municipalidad invita a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer la muestra, que permanecerá abierta con entrada libre y gratuita durante todo el mes de agosto en la sede de la Casa Ushuaia, ubicada en Sarmiento 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.