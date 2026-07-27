LA CASA USHUAIA INAUGURÓ LA MUESTRA «EXTRAÑAMIENTO PERCEPTUAL AMBIGUO» DEL ARTISTA EMANUEL REYES

Ushuaia 27/07/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Casa Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inauguró la muestra «Extrañamiento perceptual ambiguo» del artista Emanuel Reyes, con una gran participación de vecinos, vecinas, amantes del arte e invitados especiales.

La exposición propone un recorrido por los recuerdos de la infancia fueguina y patagónica del autor, quien construye un universo visual inspirado en la biodiversidad del extremo sur, donde conviven aves, grandes mamíferos, musgos y líquenes característicos de nuestro ecosistema austral.

Asimismo, la muestra reúne obras que remiten a la identidad fueguina mediante referencias a paisajes y elementos emblemáticos, como la estructura de un faro, la réplica a escala de un buque encallado en las costas de Tierra del Fuego y pequeñas construcciones que evocan las viviendas de los primeros pobladores de la isla, invitando al público a redescubrir el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia.

La Municipalidad invita a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer la muestra, que permanecerá abierta con entrada libre y gratuita durante todo el mes de agosto en la sede de la Casa Ushuaia, ubicada en Sarmiento 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.