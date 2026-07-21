La cara oculta de la desmalvinización El ruidoso silencio de Milei sobre el proyecto israelí para extraer petróleo de Malvinas en 2028

La tardía y “oportunista” reacción de la Cancillería argentina a la incursión ilegal de un patrullero británico en territorio argentino, sumado a la polémica en torno a la prohibición de mensajes en reclamos por la soberanía de las islas Malvinas en el partido ante el seleccionado inglés por la semifinal de la Copa del Mundo -avalada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva-, puso en foco el accionar diplomático del gobierno de Javier Milei en torno a la defensa del territorio argentino ocupado por Inglaterra. En ese marco, cobra especial relevancia el proyecto de extracción de petróleo de la firma Navitas -de estrechos vínculos con el Estado israelí- en suelo malvinense, y el tibio y escaso confrontamiento libertario. “Si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas”, sentenció el ex secretario de Malvinas, Guillermo Carmona.

En diciembre del año pasado, el gobierno colonial de las Islas Malvinas autorizó a dos petroleras, sin aprobación argentina, a explotar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino. La israelí Navitas tiene el 65 por ciento del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration se reserva el 35 restante. Allí hay un tercio del crudo que existe, por ejemplo, en Vaca Muerta.

En aquella ocasión, la Cancillería Argentina, a cargo de Pablo Quirno, presentó un tibio repudio al avasallamiento de la soberanía del suelo argentino -tal como lo índica la ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina-. El comunicado de Cancillería llegó dos días después del hecho, luego de que la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego le reclamara su pronunciamiento.

Los intentos de las distintas empresas petroleras por extraer petróleo en las islas no son una novedad. El director de Agenda Malvinas, Daniel Guzman, recordó en diálogo con Página/12 que el proyecto de exploración y explotación fue denunciado penalmente por Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015, en una causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, donde la ex jueza Lilian Herráez ordenó una multa por 156,4 millones de dólares, el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, por lo cual varias empresas se retiraron. Guzman además resaltó que luego del acuerdo Foradori-Duncan firmado por Mauricio Macri, las siguientes administraciones nacionales no avanzaron en la causa penal.

En estos días, el sitio especializado Agenda Malvinas reveló que la colonia británica de Malvinas salvó el balance del 2025 de Navitas a través de un dibujo contable. La petrolera refleja en su estudio financiero una ganancia de 178,6 millones de dólares. Sin embargo, Agenda Malvinas accedió al desglose de dicho cálculo y reveló el detrás de escena del supuesto éxito de la petrolera.

“En el mundo de los negocios, cuando una empresa tiene pérdidas en un país, la ley le permite anotar esas pérdidas como un ‘crédito a su favor’ para no pagar impuestos en el futuro cuando empiece a ganar dinero. A esto se le llama Activo por Impuesto Diferido. Es, básicamente, un vale de descuento impositivo para el futuro”, explicaron.

Cuando los israelíes le compraron el proyecto a Harbour Energy, Gran Bretaña le permitió heredar las pérdidas de la empresa inglesa y transformarlas en descuento impositivos por USD 183 millones. De no existir esta maniobra, la empresa que tiene en sus filas a exfuncionarios del estado israelí reportaría pérdidas por 4,4 millones de dólares. Es decir, “la viabilidad económica de esta multinacional está atada, de manera casi desesperada, al saqueo de la plataforma continental argentina”, según el portal que aborda cotidianamente la Cuestión Malvinas.

Si bien el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela y el canciller Gideon Sa’ar alegaron que se trata de una empresa privada y que el Estado de Israel no tiene participación en sus operaciones, lo cierto es que Návitas tiene una marcada relación con el gobierno de ese país. Antes de incorporarse al sector privado, el vicepresidente de la petrolera Yacob “Koby” Katz fue Director General del Ministerio de Infraestructura, Energía y Agua del Estado de Israel, una posición importante en la administración energética israelí.

El abogado Guillermo Carmona, que supo ser secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entre 2021 y 2023, consideró que “si el gobierno de Israel quisiera actuar, Navitas saldría de Malvinas, porque tiene grandes concesiones de derechos de explotación hidrocarburíferas en el mar Mediterráneo por parte de Israel. Lo que dijo el canciller israelí es falso. Esto de que es una empresa privada, que el Estado de Israel no se mete. No es cualquier empresa privada”, planteó.

“Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que fue Milei a Israel” resaltó Carmona para graficar la relación del libertario con el gobierno de Benjamin Netanyahu y el “alineamiento automático” de su administración con Israel. En esa línea, denunció que “nunca hizo una gestión pública para evitar que Navitas siguiera apostando por Malvinas, realmente es muy grave”, expresó.

A Daniel Guzman le resulta imposible pensar en un posible accionar del gobierno de Milei en este tema. “No va a confrontar ni con Navitas ni con el Reino Unido, porque tiene que pelearse con el estado de Israel, y eso no lo va hacer. Además, está programando un viaje (a Inglaterra) para septiembre u octubre de este año”, sintetizó.

Esta no es la primera ni la última de las omisiones del ejecutivo ante los atropellos a la soberanía argentina en Malvinas, aunque MIlei haya asegurado “nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos” como durante su gobierno. “Creo que es una farsa lo de Milei. Ninguna gestión ha sido tan desmalvinizadora como la suya”, disparó Carmona, luego de considerar las administraciones de Menem, Macri y de la Rúa.

Por el contrario a cómo se autopercibe Milei, Guzman advirtió que Milei puso a la Argentina en una situación “de casi de no retorno en términos diplomáticos” con sus declaraciones ante el diario The Telegraph en diciembre del 2025. “darle entidad a la población implantada de Malvinas como sujeto de derecho, y postular que las Malvinas se van a recuperar cuando lo desean los isleños, es realmente una traición a todo el la historia y la defensa diplomática argentina desde 1833” consideró.

Luego del partido entre Argentina e Inglaterra, el Presidente salió a relucir dos supuestos logros de su gestión diplomática. “Se jacta de que el Comité de Descolonización de la ONU saque una resolución que es la misma que ha sacado desde el año 89 con el mismo procedimiento, además de un tuit de un desconocido, que no sabemos ni quién es, cuando está todo el mundo hablando de Malvinas gracias a la Selección”, sostuvo Carmona, en referencia al posteo del jefe del Partido Republicano de Estados Unidos en Israel, Marc Zell, que dijo que le pidió personalmente a Donald Trump que reconsidere la política estadounidense sobre las Islas Malvinas y respalde a la Argentina en su reclamo de soberanía.

Informe: Thiago Buglione

Fuente: Pagina/12