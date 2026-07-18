La canasta de crianza volvió a subir, aumentó 78.000 pesos en un mes, pero no hay inflación.

Economía 18/07/2026.- El último informe del INDEC reflejó que los gastos vinculados a alimentación, salud, educación, transporte y cuidado continúan presionando sobre los ingresos familiares. La canasta de crianza según datos del INDEC aumentó 78 mil pesos en un mes.

Mientras la inflación mostró en junio su registro mensual más bajo de los últimos diez meses, el costo de criar a un hijo continúa escalando y sigue siendo uno de los gastos más pesados para las familias argentinas. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que mantener a un niño o adolescente de entre 6 y 12 años demandó en junio un desembolso mensual de $678.308, el valor más alto desde que comenzó a elaborarse esta medición.

El organismo difundió los nuevos valores de la denominada Canasta de Crianza, un indicador que busca reflejar cuánto dinero necesita una familia para cubrir tanto los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes como el tiempo que requiere su cuidado diario.

Los datos muestran que, independientemente de la edad, la crianza ya exige más de medio millón de pesos por mes, incluso en un contexto de desaceleración del índice general de precios.

Cuánto costó criar a un hijo en junio

El relevamiento del INDEC divide la población infantil en cuatro grupos etarios, ya que las necesidades cambian de acuerdo con cada etapa del desarrollo.

Durante junio, los valores fueron los siguientes:

Los menores de un año demandaron $529.539 mensuales.

mensuales. Los niños de entre 1 y 3 años requirieron $630.926 .

. Para los chicos de 4 y 5 años, la canasta alcanzó $539.612 .

. En el caso de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 12 años, el costo llegó a $678.308, el monto más elevado de todos los segmentos.

Además del gasto total, el informe permite observar cómo se distribuyen esos costos. En el caso de los menores de un año, por ejemplo, $173.468 correspondieron a bienes y servicios esenciales, mientras que $356.071 representaron el valor económico asignado al tiempo destinado a su cuidado.

Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza

La Canasta de Crianza fue desarrollada por el INDEC para ofrecer una estimación más completa del costo de mantener a un hijo. A diferencia de otros indicadores, no solo contempla el dinero que las familias destinan a consumos cotidianos, sino también el valor del trabajo de cuidado.

Para calcular el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, indumentaria, transporte, educación, salud, vivienda y otros gastos indispensables.

A ese monto se suma el costo del tiempo necesario para el cuidado de niñas, niños y adolescentes. Según explicó el propio instituto, «se considera el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad».

Luego, esas horas se valorizan utilizando la remuneración correspondiente a la categoría «Asistencia y cuidado de personas» del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, el indicador intenta reflejar el costo integral que implica la crianza, incluyendo un componente que históricamente permanecía invisibilizado en las estadísticas económicas.

La publicación de la Canasta de Crianza coincidió con la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.

Según informó el INDEC, la inflación fue del 1,9%, el nivel mensual más bajo de los últimos diez meses. Con este resultado, el incremento acumulado durante el primer semestre de 2026 llegó al 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

El rubro que registró la mayor suba fue Recreación y cultura, con un incremento del 4,2%, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,3%, y Salud, con un 2,9%.

En tanto, la región pampeana fue la que presentó la mayor variación mensual de precios, con un aumento del 2%.

Un indicador que gana peso en decisiones judiciales y económicas

La Canasta de Crianza comenzó a utilizarse como una referencia relevante no solo para describir la situación económica de las familias, sino también en distintos procesos judiciales vinculados con cuotas alimentarias y obligaciones parentales.

Al incorporar el valor económico del tiempo destinado al cuidado, el indicador amplía la mirada sobre los costos reales que implica criar a un hijo y ofrece un parámetro más cercano al gasto efectivo que enfrentan los hogares argentinos.

Pese a la desaceleración de la inflación, los nuevos datos muestran que el esfuerzo económico para sostener la crianza continúa siendo elevado y mantiene una fuerte presión sobre los ingresos familiares.

Con información de GLP y www.lalicuadoratdf.com.ar