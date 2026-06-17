Canasta de crianza: según el INDEC, en mayo criar a un hijo superó los $600.000, ¿y en Tierra del Fuego?

Argentina 17/06/2026.- El monto se estableció para menores de 1 a 3 años. ¿Cuánto costó criar a niños hasta los 12 años?

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes, según información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), superó los $600.000.

Según información del INDEC a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, para criar a un hijo de entre 6 y 12 años se necesitaron en mayo $665.950 y, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, demandó la suma de $620.125.

Para llegar a tales números, el INDEC analiza el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

¿En cuánto se valorizó la canasta de crianza durante mayo de 2026?

Menores de 1 año

$520.569.

Infantes de 1 a 3 años

$620.125.

Tramos de 4 y 5 años

$529.756.

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

$665.950.

¿Cómo se forma el costo de los bienes y servicios?

El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

EN TIERRA DEL FUEGO ES AUN MAS CARO.

En Tierra del Fuego, el costo de vida suele ser entre 25% y 35% más alto que el promedio nacional, por factores estructurales: transporte, energía, alimentos y servicios básicos. Tomando un promedio del 30% de incremento, los valores quedarían así: