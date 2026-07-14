JUVENTUDES RIOGRANDENSES CELEBRARON EL GRAN CIERRE DE LAS OLIMPIADAS ESTUDIANTILES 2026

Rio Grande 14/07/2026.- Las y los estudiantes de la Promo 2026 participaron de la gran final de las Olimpiadas Estudiantiles, una propuesta impulsada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, que a lo largo de distintas jornadas promovió el compañerismo, el compromiso, la creatividad y el trabajo en equipo. La celebración culminó con la premiación de las escuelas participantes y una fiesta para las juventudes.

Las Olimpiadas Estudiantiles 2026 reunieron a estudiantes del último año de todos los establecimientos educativos de Río Grande, tanto de gestión pública como privada, en una propuesta que promovió la integración, la participación y la construcción de ciudadanía a través de actividades deportivas, culturales, recreativas, de deportes electrónicos y de formación.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, afirmó que «las Olimpiadas Estudiantiles permitieron que las juventudes de todos los colegios de Río Grande compartieran experiencias, se conocieran, trabajaran en equipo y construyeran vínculos a través de distintas propuestas pensadas para ellas y ellos. Cada jornada fue una oportunidad para encontrarse desde la cultura, el deporte, los deportes electrónicos, las capacitaciones y los desafíos colectivos».

Asimismo, destacó que «todas estas actividades apuntan a formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, solidarios, participativos e integrados. Queremos que las juventudes vivan experiencias que les permitan crecer, compartir y sentirse protagonistas de la ciudad que construimos entre todos».

En ese sentido, Ferro sostuvo que «desde la gestión municipal entendemos que el último año del secundario es una etapa muy importante en la vida de las y los jóvenes. Por eso trabajamos para que puedan generar recuerdos que los acompañen para siempre, sabiendo que hay un Municipio presente, que los contiene, los acompaña y genera oportunidades para que sean protagonistas del presente y del futuro de Río Grande».

La jornada final reunió a las promociones participantes para compartir la premiación de las diferentes disciplinas y desafíos desarrollados durante las Olimpiadas, reconociendo el compromiso, la participación y el esfuerzo de cada una de las escuelas que formaron parte de esta edición.

En la entrega de premios, el CPET se consagró ganador de la Jornada Supermatch, la Jornada E-Sports Masculina y obtuvo el reconocimiento a la Mejor Bandera. Por su parte, el JIF ganó la Jornada E-Sports Femenina y se quedó con el primer puesto de la clasificación general de las Olimpiadas Estudiantiles 2026. El Polivalente fue distinguido por el Mejor Video Promo Influencer y la Jornada Cultural, mientras que el CIERG obtuvo el primer lugar en la Jornada Deportiva.

Asimismo, la Misión Salesiana recibió el reconocimiento a la Mejor Hinchada y una mención especial al compañerismo, destacándose por los valores demostrados durante todo el desarrollo de las Olimpiadas.

De esta manera, el podio general quedó conformado por el JIF en el primer lugar, el CPET en la segunda posición y el Polivalente en el tercer puesto.

Como broche de oro de esta edición, las y los jóvenes disfrutaron de una gran fiesta junto a Martic DJ, compartiendo un espacio de encuentro y celebración que puso el cierre a semanas de desafíos, aprendizaje y experiencias compartidas.

Las Olimpiadas Estudiantiles 2026 también se distinguieron por el compromiso de toda la comunidad educativa. Equipos directivos, docentes y familias acompañaron cada una de las jornadas, sumándose a las distintas propuestas impulsadas por el Municipio. En desafíos como la Jornada Supermatch, madres, padres y otros familiares participaron junto a las y los estudiantes, fortaleciendo los vínculos entre las juventudes, las instituciones educativas y sus entornos familiares

A través de las Olimpiadas Estudiantiles, el Municipio de Río Grande continúa consolidando políticas públicas destinadas a las juventudes, generando espacios de encuentro que fortalecen la convivencia, la integración y el sentido de pertenencia. Con propuestas que combinan deporte, cultura, formación y recreación, el Estado municipal acompaña a las nuevas generaciones en una etapa trascendental de sus vidas, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo para que las y los jóvenes sean protagonistas de la ciudad y de la comunidad que construyen día a día.