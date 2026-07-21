«INVIERNO ACTIVO»: DISFRUTÁ DE LA PISTA DE PATINAJE DEL CONO DE SOMBRA

Rio Grande 21/07/2026.- En el marco de la agenda de vacaciones de invierno, la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo llevará adelante 3 jornadas recreativas en la pista de patinaje del Cono de Sombra. Habrá juegos, trineos, chocolatada y distintas propuestas para que niñas, niños y sus familias disfruten al aire libre. Además, se invita a las y los asistentes a llevar su taza para compartir la merienda. La participación es libre y gratuita.

En el marco de “Invierno Activo”, el Municipio de Río Grande acerca distintas propuestas recreativas para que las familias disfruten de las vacaciones de invierno en los espacios de la ciudad.

Motivo por el que, en esta oportunidad, la pista de patinaje del Cono de Sombra, situada en la intersección de las avenidas San Martín y Santa Fe, será escenario de 3 tardes de juegos y diversión que se llevarán adelante a partir de las 15 horas.

Las jornadas se realizarán el martes 21, jueves 23 y sábado 25, ofreciendo un espacio pensado para compartir en comunidad y disfrutar de actividades recreativas al aire libre.

Durante los encuentros, las y los riograndenses podrán disfrutar de la pista de hielo con trineos, compartir una chocolatada y participar de otras propuestas recreativas que acompañarán cada jornada, generando un espacio de encuentro, diversión y esparcimiento para las infancias y sus familias. Se recomienda asistir con una taza para disfrutar de la merienda.

A través de “Invierno Activo”, el Municipio promueve actividades inclusivas, gratuitas y accesibles en diferentes espacios de Río Grande en pos de seguir fortaleciendo el encuentro comunitario y ofreciendo alternativas para disfrutar las vacaciones de invierno.