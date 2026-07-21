Gobierno en retirada: el colapso multisectorial de Tierra del Fuego

Rio Grande 21/07/2026.- La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una crisis estructural que golpea de manera simultánea a la industria, la energía, la salud, la educación y el empleo. Los informes recientes publicados por La Licuadora TDF muestran un panorama de derrumbe que, para muchos analistas, marca el inicio de un “gobierno en retirada”.

Industria en caída libre

Electrónica : Empresas emblemáticas como Mirgor, BGH y Radio Victoria redujeron personal y trasladan inversiones fuera de la isla. La UOM estima una pérdida cercana al 30% de los puestos de trabajo en Río Grande.

: Empresas emblemáticas como Mirgor, BGH y Radio Victoria redujeron personal y trasladan inversiones fuera de la isla. La UOM estima una pérdida cercana al en Río Grande. Textil : De 11 plantas operativas en 2023, solo quedan 7 en 2025. El empleo cayó un 50% , pasando de 1.100 a 550 trabajadores.

: De 11 plantas operativas en 2023, solo quedan 7 en 2025. El empleo cayó un , pasando de 1.100 a 550 trabajadores. Petrolera y energética: El traspaso de áreas de YPF y los problemas de abastecimiento reflejan una fragilidad institucional que compromete la seguridad energética de Ushuaia y Río Grande.

Colapso social

Educación y salud : El deterioro de infraestructura y servicios es evidente. La crisis de la obra social OSEF simboliza el colapso del sistema sanitario provincial.

: El deterioro de infraestructura y servicios es evidente. La crisis de la obra social OSEF simboliza el colapso del sistema sanitario provincial. Empleo: En 2025 se perdieron más de 14.000 puestos de trabajo, con una caída del 11% en el empleo registrado, superando el promedio nacional.

Factores estructurales

Régimen de promoción industrial (Ley 19.640) : Enfrenta su mayor desafío por la apertura de importaciones y la caída del consumo interno.

: Enfrenta su mayor desafío por la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. Modelo extractivista : Legisladores como Matías Lapadula denuncian que el RIGI favorece a empresas que extraen recursos sin arraigo local, dejando pasivos ambientales y escasos beneficios.

: Legisladores como Matías Lapadula denuncian que el RIGI favorece a empresas que extraen recursos sin arraigo local, dejando pasivos ambientales y escasos beneficios. Éxodo laboral: Familias venden bienes y migran ante la falta de alternativas, debilitando el tejido social y económico.

Gobierno en retirada

La expresión “gobierno en retirada” sintetiza la percepción de vacío de poder y ausencia de respuestas frente a una crisis que supera incluso la de 2001. Aunque el Ejecutivo provincial sigue en funciones, la erosión de legitimidad y capacidad de gestión es evidente: la pérdida de control sobre la economía, el colapso de los servicios básicos y la falta de políticas de contención social alimentan la idea de un gobierno que se retira de la realidad.

El modelo fueguino se encuentra en su punto más crítico: vaciamiento productivo, caída del empleo y deterioro social. La crisis documentada por La Licuadora TDF no solo desnuda la fragilidad del régimen industrial, sino que instala la sensación de que el gobierno provincial ha perdido la capacidad de sostener el rumbo. En Tierra del Fuego, la retirada no es solo política: es económica, social y cultural.

Fuente, informe generado en base a datos de www.lalicuadoratdf.com.ar resumido con IA: