Gobierno de Tierra del Fuego: deuda millonaria que asfixia a Autofarma

Rio Grande 15/07/2026.- La empresa Autofarma Centro de Bienestar, con casi 60 años de trayectoria en la provincia, denunció públicamente que atraviesa una crisis inédita debido al incumplimiento de pagos por parte de organismos estatales. Según el comunicado oficial, OSEF y el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego mantienen una deuda superior a $6.000 millones, lo que ha provocado retrasos en el pago de salarios y pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial para la comunidad.

La compañía subrayó que siempre priorizó el cumplimiento con sus trabajadores, quienes tienen una permanencia promedio de más de 12 años, pero advirtió que ninguna empresa puede sostener indefinidamente las obligaciones del Estado sin comprometer su supervivencia.

Autofarma solicitó la intervención urgente del gobernador Gustavo Melella y de las autoridades provinciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, señalando que la falta de respuesta está afectando a todo el sistema de salud fueguino.

Comunicado oficial de Autofarma reclamando una deuda asfixiante de 6.000 millones de pesos.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar