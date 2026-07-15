Gobierno de Tierra del Fuego: deuda millonaria que asfixia a Autofarma
PorArmando Cabral
Rio Grande 15/07/2026.- La empresa Autofarma Centro de Bienestar, con casi 60 años de trayectoria en la provincia, denunció públicamente que atraviesa una crisis inédita debido al incumplimiento de pagos por parte de organismos estatales. Según el comunicado oficial, OSEF y el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego mantienen una deuda superior a $6.000 millones, lo que ha provocado retrasos en el pago de salarios y pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial para la comunidad.
La compañía subrayó que siempre priorizó el cumplimiento con sus trabajadores, quienes tienen una permanencia promedio de más de 12 años, pero advirtió que ninguna empresa puede sostener indefinidamente las obligaciones del Estado sin comprometer su supervivencia.
Autofarma solicitó la intervención urgente del gobernador Gustavo Melella y de las autoridades provinciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, señalando que la falta de respuesta está afectando a todo el sistema de salud fueguino.
Comunicado oficial de Autofarma reclamando una deuda asfixiante de 6.000 millones de pesos.
Argentina 14/07/2026.- El ex senador nacional Edgardo Kueider, referente del kirchnerismo entrerriano, fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso tras ser detenido contrabandeando dólares sin declarar. La sentencia implica que no irá a la cárcel, sino que cumplirá la pena bajo condiciones de libertad vigilada.
Río Grande, 29/06/2026.– Esta podría ser la historia de una frustración o la forma más brutal de demostrarle a un ciudadano común, jubilado, que está al borde de la indigencia. Es también la muestra rotunda e irrefutable de cómo viven esta realidad hoy los adultos mayores que, después de una vida de trabajo, no tienen acceso a lo básico para vivir dignamente.
Argentina 24/06/2026.- La abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Parlamentario brinda un análisis de la sesión especial truncada que pretendía avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Rio Grande 20/06/2026.- Resulta impresionante —y profundamente indignante— que Manuel Adorni continúe en su cargo tras haber mentido en la Cámara de Diputados, evadido impuestos y engañado a la sociedad, sin que exista sanción alguna ni un mínimo gesto de responsabilidad política. La impunidad masculina parece blindada, mientras que a las mujeres se las castiga con dureza incluso por noticias falsas, como ocurrió con Florencia Peña, despedida sin contemplaciones.
Rio Grande 19/06/2026.- hace exactamente dos años atrás, publicábamos un informe sobre las razones por las que nos oponíamos, y nos oponemos al Régimen de Incentivo a la Grandes Inversiones, (RIGI), en este informe volvemos a remarcar los cinco puntos principales y lo que se traduce en la entrega total de recursos, mineros o hidrocarburíferos a cambio de nada por plazos que van a hasta los 30 años de beneficios fiscales, sin obligaciones de ningún tipo para las empresas que ingresen al mismo, sin retenciones para importar o exportar, sin obligación de contratar personal, y ni siquiera de contratar personal local. Como la mentira tiene patas cortas y sabemos quienes son los que compran desde afuera y quienes nos entregan desde adentro, aquí va una vez mas y para que quede claro, que el RIGI, no solo no genera empleo, sino que s un saqueo institucionalizado del que, algunos vivos se quieren aprovechar.
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