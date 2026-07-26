GOBIERNO ABRE LAS INSCRIPCIONES AL TALLER “INTRODUCCIÓN AL CULTIVO DE MEJILLÓN MEDIANTE EL MÉTODO BOUCHOT”

Tierra del Fuego 26/07/2026.- El Gobierno de la provincia, a través de los ministerios de Producción y Ambiente y de Trabajo y Empleo, convoca a las personas interesadas a inscribirse en el Taller Introductorio de Cultivo de Mejillón mediante el método Bouchot (cultivo de mejillones en postes), que se dictará durante tres jornadas intensivas en agosto, en la localidad de Tolhuin.

Esta técnica, originaria de Francia, utiliza postes instalados en zonas intermareales para aprovechar las condiciones naturales del ambiente y producir mejillones de manera sustentable. El método se destaca por su bajo impacto ambiental, su eficiencia productiva y la alta calidad del producto final.

El taller brindará conocimientos básicos sobre actividades acuícolas con posibilidades de desarrollo en la zona de San Pablo. Este sector reúne condiciones naturales sumamente favorables para la actividad: una extensa zona intermareal, un régimen de mareas adecuado, aguas frías de excelente calidad y una baja intervención humana.

Estas características posicionan a la costa de San Pablo como un área con gran potencial para la mitilicultura. Con esta iniciativa, el Gobierno de la provincia apuesta a fortalecer esta actividad como una herramienta para diversificar la matriz productiva fueguina, promoviendo el empleo local y el desarrollo económico sostenible.

Cabe destacar que el taller está destinado a personas mayores de 18 años que deseen iniciarse en la actividad, adquirir herramientas para la inserción laboral y que cuenten con capacidad de trabajo en equipo y predisposición para realizar tareas a la intemperie bajo condiciones climáticas exigentes.

El encuentro será presencial y se dictará los días 10, 12 y 14 de agosto, de 19 a 21:30 horas, en el Colegio Trejo Noel. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de agosto inclusive y podrán realizarse de manera virtual a través del enlace https://forms.gle/g7K7ko2Jov53ryCWA, o presencialmente en la oficina del Ministerio de Trabajo y Empleo de Tolhuin (Pedro Oliva 526), de 9 a 16 horas.

Dado que la capacitación cuenta con un cupo limitado, una vez cerrada la preinscripción, se realizará una selección entre las personas preinscriptas que participarán del curso. Para más información o consultas, escribir a empleotolhuin@gmail.com.