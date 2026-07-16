Fondos en la sombra: la discrecionalidad del Ejecutivo sobre las cajas provinciales

Tierra del Fuego 16/07/2026.- El debate sobre las cajas provinciales en Tierra del Fuego expone un problema estructural que trasciende la técnica contable: la falta de transparencia en el manejo de los recursos que deberían garantizar jubilaciones y cobertura médica a miles de trabajadores estatales.

La Caja de Previsión Social y la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino) dependen de transferencias regulares que, hasta ahora, se realizaban con demoras y discrecionalidad. El Ejecutivo retenía aportes y contribuciones, generando incertidumbre sobre el financiamiento de prestaciones básicas. La reciente aprobación de un sistema de “goteo diario” desde el Banco de Tierra del Fuego busca frenar estas prácticas, pero la medida revela la magnitud del problema: los fondos estaban siendo utilizados como herramienta de control político y financiero.

El caso del FOGADEF SAPEM es ilustrativo. Presentado como un instrumento de apoyo a PyMEs, su patrimonio depende casi exclusivamente de aportes estatales (98%). En 2025, su patrimonio neto se redujo un 14% respecto al año anterior, reflejando tensiones financieras y cuestionando la sostenibilidad del esquema. La pregunta inevitable es si los recursos destinados a jubilaciones y salud están siendo desviados para cubrir urgencias fiscales o financiar estructuras paralelas.

La nueva legislación incorpora sanciones personales a funcionarios que demoren transferencias: una quita del 5% de su salario por cada día de mora. El hecho de que se requiera un castigo económico para garantizar el cumplimiento de obligaciones básicas desnuda la fragilidad institucional y la opacidad en la administración de fondos públicos.

El impacto social es directo. Jubilados que esperan el pago de haberes y trabajadores que dependen de la OSEF para acceder a medicamentos y tratamientos viven bajo la incertidumbre de un sistema que debería ser sólido y confiable. La discrecionalidad del Ejecutivo convierte a las cajas en rehenes de la coyuntura política y financiera, erosionando la confianza ciudadana.

En definitiva, el verdadero problema no es técnico sino político: las cajas provinciales han sido capturadas como instrumentos de poder y financiamiento paralelo, mientras los beneficiarios quedan expuestos a la inseguridad y la falta de transparencia.

Con información de www.lalicuadoratdf.com.ar y El Economista.