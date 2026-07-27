FMI-Argentina: puntos clave de la visita del organismo y que reformas estructurales exige a nuestro país.

Rio Grande 27/07/2026.- El 27 de julio visitará la Argentina la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La agenda de la titular del FMI incluirá reuniones con autoridades nacionales, actividades públicas y una visita a los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén.

Se presume que la presencia de Giorgieva ayudará a apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), referida a las metas al 30 de junio, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso. Pero, además, su visita incluirá, probablemente, intercambios con el gobierno argentino sobre el devenir del resultado fiscal y sobre exigencias de reformas que el acuerdo con el organismo prevé para finales de 2026. En este sentido, el presente dossier aborda los principales aspectos de la relación FMI Argentina: el cumplimiento de la meta fiscal, el stock de deuda senior y las eventuales colocaciones en el mercado, las reformas estructurales exigidas por el organismo y los vencimientos y desembolsos con el propio FMI.

2. Meta fiscal 2026 ¿se llega?

En junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones que le impidió cumplir, por primera vez, la meta fiscal con el FMI. En el primer semestre el superávit fiscal alcanzó $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del objetivo acordado a junio de 2026. El incumplimiento ocurrió incluso después de que el organismo flexibilizara la meta en mayo en $1,6 billones, reduciéndola de $8,5 billones a $6,9 billones.

Adicionalmente, la meta para diciembre de este año exige un superávit de $16,3 billones, lo que implica que el Gobierno debería acumular $10,0 billones adicionales de superávit entre julio y diciembre para cumplir con ese objetivo.

Si se proyectara el resultado fiscal considerando la estacionalidad del año pasado, el Tesoro podría llegar a acumular un total de $10,5 billones al cierre de 2026, por lo que le faltarían, según esta proyección, unos $5,7 billones para cumplir con las exigencias del organismo. Si se considera que durante los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza dos tercios del superávit se concentraron en el primer semestre y apenas un tercio se generó en el segundo, el cumplimiento de la meta fiscal de fin de año resulta sumamente improbable.

3. La deuda senior y las colocaciones en el mercado Según el Programa Financiero del Gobierno para 2026 y 2027, el Tesoro estipula la emisión de deuda en mercados internacionales (en moneda y ley extranjera) por un total de USD 4.000 millones para todo 2026 bajo el concepto de préstamos garantizados.

De ese monto, habrían ingresado, hasta principios de julio, unos USD 3.200 millones1. En concreto, restarían unos USD 800 millones. Esto no coincide con lo previsto por el FMI que en su segunda revisión del EFF 2025 proyectaba USD 1.433 millones adicionales para lo que resta de 2026.

Para 2027, la brecha entre las proyecciones de ambas planillas se profundiza: • Proyección del FMI: estipula emisiones por USD 5.000 millones en la primera mitad del año y un total de USD 8.000 millones para todo 2027. • Proyección del Gobierno: en su esquema financiero oficial no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera durante todo 2027. Más allá de los montos, lo mencionado evidencia diferencias sobre la mirada del organismo y del equipo económico sobre el financiamiento.

Para el FMI, resulta imprescindible que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito. Para el ministro Caputo, eso puede esperar y, de hecho, busca evitarlo ¿A qué se debe la postura del Fondo? Una de las hipótesis es que considera que de continuar incrementado los niveles de deuda senior (con prioridad de cobro), ello podría entorpecer futuras colocaciones con acreedores privados.

Para Caputo, en cambio, el mensaje del programa financiero, de “no necesitar al mercado internacional”, permitiría bajar el Riesgo País y, aunque el programa pretende mostrar lo contrario, lograr con ello acceso al crédito internacional. 4.

4. Las reformas estructurales exigidas por el FMI

Las reformas estructurales exigidas por el FMI Según la segunda revisión del acuerdo EFF con el FMI, el Gobierno debe presentarle al organismo un conjunto de propuestas y reformas puntuales, con vencimientos concentrados a fines de este año.

Ellas son: • Reforma tributaria: el organismo ya adelantó una propuesta de reforma, sobre la cual el Gobierno deberá formalizar su proyecto para fines de diciembre de 2026. Recordemos que, en la segunda revisión del acuerdo, el FMI planteó una propuesta de reforma tributaria integral que contempla las siguientes modificaciones:

3 o Eliminar exenciones impositivas. o Reducir el umbral del Impuesto a las Ganancias para lograr que al menos el 20% de la población este alcanzada. o Incrementar las escalas y montos del Monotributo con tasas equivalentes al régimen general.

4 o Reemplazar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un IVA dual, donde cada provincia determine su propio porcentaje (en la línea de un esquema tipo «Súper IVA»). • Registro de riesgos de cumplimiento tributario: registro formal para evaluar al menos seis riesgos clave de evasión/cumplimiento (con foco en grandes contribuyentes) y planes de mejora con metas medibles, para fines de diciembre de 2026. •

Anti-lavado de dinero: ejecución de 3 de las 6 recomendaciones prioritarias del informe de diagnóstico técnico elaborado por el propio Fondo, para fines de diciembre de 2026. • Reforma del sistema previsional: con una base de propuesta ya planteada por el FMI, el Gobierno deberá presentar el proyecto final a fines de diciembre de 2027. •

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: con modificaciones orientadas a consolidar una mayor independencia de la entidad monetaria. Si bien el organismo presenta esta reforma como recomendación, es probable que el Gobierno impulse los cambios para continuar fortaleciendo la relación con el FMI e intentar cubrirse ante eventuales incumplimientos en las metas pactadas o en la agenda de reformas estructurales.

5. Vencimientos y desembolsos del FMI El esquema de vencimientos y desembolsos con el FMI proyecta un escenario de máxima exigencia para los próximos años: 5 • en el segundo semestre 2026 vencen USD 1.130 millones de capital y USD 1.694 millones en intereses. Desembolsos esperados por USD 863 millones. • en 2027 vencen USD 4.408 millones de capital y USD 3.256 millones en intereses.

Desembolsos esperados por USD 1.725 millones. • en 2028 vencen USD 6.568 millones de capital y USD 2.934 millones en intereses. Desembolsos esperados por USD 1.725 millones. • en 2029 vencen USD 8.066 millones de capital y USD 2.504 millones en intereses. Desembolsos esperados por USD 861 millones. Los desembolsos restantes del organismo se realizan dos veces al año (enero y julio) entre julio de 2026 y enero de 2029.

Estos cubren apenas el 60% de los pagos de intereses hasta esta fecha, pero sirven como un buffer frente a los pagos que debe enfrentar el Gobierno, no solo con el FMI, sino que con el resto de acreedores. Gráfico 3. Cronograma de pagos y desembolsos con el FMI Periodo 3er trimestre 2026 y 1er trimestre 2028.

Fuente: Centro Estudios Economía Política Argentina, CEPA