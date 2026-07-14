EXPO CARRERAS Y OFICIOS 2026 RECORRERÁ LAS TRES CIUDADES DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 14/07/2026.- La Expo Carreras y Oficios 2026 llega con una nueva edición para acompañar a las juventudes fueguinas en el momento de pensar y elegir su futuro académico y laboral.

El encuentro reunirá a universidades, institutos de educación superior, centros de formación profesional y propuestas de oficios, brindando información y orientación a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, jóvenes y a toda la comunidad interesada en conocer la oferta educativa disponible.

La Expo se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

Río Grande: 28 de julio, de 10 a 19 h., en el Paseo del Muelle «Mingo Gutiérrez».

Tolhuin: 29 de julio, de 9 a 16 h., en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel.

Ushuaia: 31 de julio, de 14 a 19:30 h., en el IPRA.

Organizada por el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, la propuesta invita a estudiantes, familias y a toda la comunidad a participar de este espacio pensado para brindar herramientas e información que acompañen la construcción de los proyectos educativos y laborales de las juventudes fueguinas.