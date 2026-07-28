ESTE MARTES COMIENZA EL OPERATIVO LOGÍSTICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA USINA

Ushuaia 28/07/2026.- La llegada de los componentes destinados a la nueva central de generación eléctrica marca un momento histórico para Ushuaia y da inicio a uno de los operativos logísticos más importantes de los últimos años, necesario para avanzar con una obra estratégica para el futuro energético de la ciudad.

A partir de este martes comenzará el operativo de descarga, traslado y almacenamiento de más de 1.800 unidades, con un peso total aproximado de 6.200 toneladas. Las tareas se extenderán aproximadamente durante diez días y estarán a cargo de Logística Antártica S.A., empresa responsable del despliegue logístico, junto a Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., con la articulación y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia; la Dirección Provincial de Energía; la Dirección Provincial de Vialidad y la participación de Tránsito municipal.

El operativo contempla movimientos de contenedores, cargas convencionales y piezas de gran porte que requerirán vehículos especiales, carretones y unidades de acompañamiento para garantizar la seguridad durante cada maniobra.

El recorrido se iniciará en el Puerto de Ushuaia y continuará por Avenida Perito Moreno hasta el predio de la nueva Usina. Las tareas se llevarán adelante entre las 7 y las 19 horas. En ese horario se realizarán los movimientos de cargas convencionales, mientras que los traslados de mayor porte se desarrollarán entre las 9 y las 17 horas, franja establecida para garantizar mejores condiciones de visibilidad y seguridad durante las maniobras.



Durante esos días podrán registrarse demoras ocasionales, reducción de calzada y cortes momentáneos de tránsito, especialmente durante el traslado de las cargas de mayor dimensión.

Como parte del operativo, se implementará una restricción de estacionamiento sobre la margen derecha de la Avenida Prefectura Naval, en el tramo comprendido entre el Puerto de Ushuaia y Avenida Yaganes, para facilitar la salida de los camiones desde la terminal portuaria.

Por ese motivo, se recomienda a vecinos y vecinas planificar sus desplazamientos con anticipación, circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo y, siempre que sea posible, utilizar vías alternativas, como las calles Héroes del ARA San Juan y Héroes de Malvinas, evitando la avenida Perito Moreno durante el horario en que se desarrollen los traslados.