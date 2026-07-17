ESTE FIN DE SEMANA SEGUÍ DISFRUTANDO DE NUESTRA CIUDAD EN FAMILIA

Rio Grande 17/07/2026.- VISITÁ LA MUESTRA “OBJETOS DE NUESTRA HISTORIA” La propuesta invita a la comunidad a recorrer elementos y piezas que forman parte del patrimonio local y permiten conocer distintos momentos de la historia de Río Grande. La muestra estará disponible este viernes 17 de julio desde las 9 hasta las 17 horas y el sábado de 15 a 18 horas, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555.

SUMATE A LA CHARLA “AMBIENTES NATURALES DE TIERRA DEL FUEGO”



A través de esta actividad vinculada al ambiente, se busca que la comunidad conozca la importancia de cuidar la biodiversidad que habita en Río Grande y reconocer las especies que llegan a nuestras costas. La actividad se desarrollará este viernes 17 de julio en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas), a partir de las 14 horas. Las inscripciones son por medio del correo electrónico: centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Vecinas y vecinos podrán recorrer una nueva edición del Mercado del Atlántico en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. El viernes atenderá de 10 a 20 horas, mientras que el sábado y domingo abrirá sus puertas de 16 a 20 horas. Allí encontrarán productos elaborados por emprendedores, artesanos y productos locales.

RECORRÉ EL PASEO “CANTO DEL VIENTO”



Durante todo el fin de semana, el Paseo Canto del Viento abrirá sus puertas de 16 a 20 horas para que las familias disfruten de un espacio que reúne emprendimientos, artesanos, manualistas y diferentes propuestas para recorrer y conocer la producción local.

DISFRUTÁ DE LA NOCHE DE LAS PIZZERÍAS



Como parte del circuito gastronómico, en el marco del 105° aniversario de Río Grande, este viernes y sábado se desarrollará la “Noche de las Pizzerías”. Quienes visiten los locales adheridos podrán acceder a promociones especiales escaneando los códigos QR disponibles en cada establecimiento.

INVIERNO ACTIVO: TARDES DE JUEGOS EN FAMILIA



En el marco de la agenda de propuestas para el receso invernal, continúan las “Tardes de juego en familia”. Allí las vecinas y vecinos que asistan podrán disfrutar de actividades como tenis de mesa, metegol, toro mecánico, inflables, ajedrez, juegos de mesa, fútbol reducido, circuitos de destreza y actividades especialmente diseñadas para las primeras infancias. Este nuevo encuentro será este viernes 17 de julio, a las 15 horas, en el Polideportivo “Guata” Navarro (Av. Belgrano 970).

PARTICIPÁ DEL TORNEO REGIONAL DE LEVANTAMIENTO OLÍMPICO



Se trata de una propuesta deportiva que se realizará este sábado 18 de julio. La acreditación inicia a las 10 de la mañana en el Polideportivo Malvinas Argentinas (Camilo Giamarini 3419). Familias, amigos y comunidad general pueden acompañar desde las gradas y alentar a quienes participan de este torneo.

ALENTAMOS A LA SCALONETA EN EL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”



Este domingo 19 de julio, a partir de las 14.30 horas, la pantalla ubicada en el estacionamiento del Parque de los 100 Años, vuelve a ser el punto de encuentro para que la comunidad riograndense se reúna y acompañe a la Selección Argentina en la final contra España que se juega a las 16 horas. La propuesta es libre y gratuita.