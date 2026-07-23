«Endeudamiento y mora en familias y empresas», 29.6% perforó el techo de la pandemia que fue 27,1 %

Rio Grande 23/07/2026.- Publicamos este informe sobre «Endeudamiento y mora en familias y empresas» con datos del BCRA actualizados al mes de mayo 2026. Incluye información sobre la evolución de la mora con bancos y billeteras virtuales de empresas y familias. Con datos desagregados por edad, género, actividad económica y ubicación territorial. Principales conclusiones:

Morosidad con bancos : luego de 19 meses de subas consecutivas (desde el 1,5% de octubre 2024) la morosidad del sector privado con el sistema financiero, en mayo 2026, alcanzó un máximo de 7,6%. Este guarismo se conforma con el ratio de irregularidad de las empresas, que pasó de 0,7% a 3,0%, mientras que en el caso de las familias trepó de 2,5% a 12,3%.

* Morosidad de familias con bancos: el incumplimiento de las familias se concentra en préstamos personales y tarjetas de crédito, que representaron 73% del saldo irregular total a abril 2026. El ratio sumó 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en prestamos personales.

* Morosidad de familias con billeteras virtuales : la mora saltó de 7,3% en noviembre 2024 a 29,6% en mayo 2026. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo 2020).

* Morosidad histórica de las familias : la morosidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) se encuentra en niveles de 15,5% en mayo 2026. Además, la irregularidad con los bancos alcanzó los niveles más elevados desde la crisis de 2001 (pico de 32,7% en septiembre 2003).

* Cantidad de deudores : de los 20,9 millones de deudores con bancos y billeteras, los deudores morosos sumaron 5,8 millones. De este total, los morosos con billeteras virtuales suman 3,4 millones, con bancos alcanzan 1,3 millones y con ambos tipos de entidades computan 1,1 millones.

Fuente: Centro Economía Política Argentina, CEPA