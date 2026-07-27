El traslado de equipos para la nueva usina de Ushuaia demandara 238 viajes desde el puerto hasta la zona del relleno sanitario.

Ushuaia 27/07/2026.- Se trata de equipamiento con un peso de mas de 6000 toneladas, en 1800 unidades que demandaran cortes de transito, protección de semáforos y desvíos por otras arterias para evitar problemas de transito

Logística Antártica S.A. es la empresa seleccionada y responsable de realizar el transporte terrestre de los componentes pesados para la nueva usina de Ushuaia .

El megaoperativo logístico coordinado por el Gobierno de Tierra del Fuego y el Municipio contempla el traslado de la carga desde el Puerto de Ushuaia:

Magnitud de la carga: Se transportan más de 1,800 unidades que suman un aproximado de 6,200 toneladas de equipamiento procedente de China. Detalles del traslado: El operativo terrestre implica un total de 238 viajes en camión. Cargas sobredimensionadas: Cerca de 50 de estos viajes corresponden a componentes de gran porte (generadores, transformadores y estructuras) que miden hasta 4.5 metros de ancho y alto, y 22 metros de largo, requiriendo asistencia especial de tránsito. Destino: Las unidades se trasladan desde el puerto local hasta el predio de la obra, ubicado en las inmediaciones del relleno sanitario y la planta Sanatorium.



9:30 a 17:00 horas. Debido a las dimensiones de los camiones de Logística Antártica S.A. Los traslados se ejecutan en la franja horaria de. Debido a las dimensiones de los camiones dey el operativo de seguridad, se generan cortes y desvíos de tránsito en la Avenida Perito Moreno, recomendándose el uso de vías alternativas como Héroes de Malvinas.

No se trata solamente de la llegada de maquinaria. Son más de 1.800 componentes, con un peso cercano a las 6.200 toneladas, entre turbinas, estructuras metálicas, contenedores, transformadores, carretes de cables y equipos de gran porte. La magnitud del cargamento obligó a planificar un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Ushuaia, la Aduana, empresas especializadas en logística y los responsables de la construcción de la central, con el objetivo de garantizar una descarga, traslado y almacenamiento seguros antes de su ingreso definitivo a la obra.

La nueva usina representa una de las inversiones en infraestructura energética más importantes de las últimas décadas en Tierra del Fuego. Desarrollada mediante una alianza estratégica entre Terra Ignis Energía S.A. y Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., contempla una inversión cercana a los 80 millones de dólares y una capacidad de generación de 60 megavatios, suficiente para abastecer la demanda actual de Ushuaia y acompañar el crecimiento urbano, industrial y productivo de la ciudad durante las próximas décadas.