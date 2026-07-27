El traslado de equipos para la nueva usina de Ushuaia demandara 238 viajes desde el puerto hasta la zona del relleno sanitario.

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- Magnitud de la carga: Se transportan más de 1,800 unidades que suman un aproximado de 6,200 toneladas de equipamiento procedente de China.
- Detalles del traslado: El operativo terrestre implica un total de 238 viajes en camión.
- Cargas sobredimensionadas: Cerca de 50 de estos viajes corresponden a componentes de gran porte (generadores, transformadores y estructuras) que miden hasta 4.5 metros de ancho y alto, y 22 metros de largo, requiriendo asistencia especial de tránsito.
- Destino: Las unidades se trasladan desde el puerto local hasta el predio de la obra, ubicado en las inmediaciones del relleno sanitario y la planta Sanatorium.
No se trata solamente de la llegada de maquinaria. Son más de 1.800 componentes, con un peso cercano a las 6.200 toneladas, entre turbinas, estructuras metálicas, contenedores, transformadores, carretes de cables y equipos de gran porte.
La magnitud del cargamento obligó a planificar un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Municipalidad de Ushuaia, la Aduana, empresas especializadas en logística y los responsables de la construcción de la central, con el objetivo de garantizar una descarga, traslado y almacenamiento seguros antes de su ingreso definitivo a la obra.