El “shutdown” de Milei y la impresión de billetes en China: una contradicción que golpea a las provincias

Argentina 27/07/2026.- El presidente Javier Milei confirmó la aplicación de un “shutdown” automático del Estado: cuando un organismo agote su partida presupuestaria, quedará paralizado hasta que el Congreso apruebe una ampliación. La medida se presenta como un símbolo de disciplina fiscal y blindaje del superávit. Sin embargo, en paralelo, el Gobierno encargó a China la impresión de más de 400.000 millones de pesos en billetes de $10.000, lo que expone una contradicción evidente: se habla de “no emisión”, pero se recurre a la producción masiva de circulante en el exterior para sostener la economía cotidiana.

Impacto de la contradicción:

Inconsistencia política: mientras se anuncia austeridad extrema, la impresión de billetes revela que la emisión sigue siendo necesaria.

mientras se anuncia austeridad extrema, la impresión de billetes revela que la emisión sigue siendo necesaria. Costo adicional: imprimir en China implica gastos de logística y divisas, en lugar de fortalecer la Casa de Moneda local.

imprimir en China implica gastos de logística y divisas, en lugar de fortalecer la Casa de Moneda local. Desconfianza social: el discurso oficial pierde credibilidad al contradecirse con la práctica.

el discurso oficial pierde credibilidad al contradecirse con la práctica. Efecto inflacionario: aunque se presente como “reemplazo de billetes deteriorados”, la magnitud refuerza la percepción de expansión monetaria.

El shutdown y la impresión externa de billetes no son fenómenos aislados: juntos configuran un escenario de mayor vulnerabilidad para las provincias.

Tierra del Fuego: la industria electrónica y textil depende de subsidios y transferencias nacionales. Un shutdown paralizaría programas de apoyo y financiamiento, mientras la inflación derivada de la emisión encarece insumos importados.

la industria electrónica y textil depende de subsidios y transferencias nacionales. Un shutdown paralizaría programas de apoyo y financiamiento, mientras la inflación derivada de la emisión encarece insumos importados. Salud y educación provincial: hospitales y escuelas que dependen de fondos nacionales quedarían sin respaldo, afectando directamente a comunidades alejadas del centro del poder.

hospitales y escuelas que dependen de fondos nacionales quedarían sin respaldo, afectando directamente a comunidades alejadas del centro del poder. Obra pública: proyectos de infraestructura provincial se verían frenados, profundizando el aislamiento territorial.

proyectos de infraestructura provincial se verían frenados, profundizando el aislamiento territorial. Comercio y empleo: la contradicción entre ajuste y emisión genera incertidumbre, desincentiva inversiones y golpea el consumo interno.

El shutdown busca mostrar disciplina fiscal, pero la impresión de billetes en China desnuda la fragilidad del modelo. Las provincias, que dependen de transferencias nacionales, serán las más golpeadas por esta combinación de ajuste extremo y emisión encubierta. El resultado es un Estado que se paraliza en sus funciones esenciales, mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo y la confianza social.

Este contraste entre discurso y práctica es un eje muy potente, muestra cómo el gobierno intenta vender austeridad mientras recurre a mecanismos que profundizan la crisis.