El Reino Unido rechazó las quejas de Argentina por el buque que navegó aguas continentales y hace lo que se le antoja en el Atlántico Sur.

Tierra del Fuego 19/07/2026.- La Cancillería había presentado una protesta formal luego de que el destructor HMS Medway atravesara el corredor marítimo sin solicitar autorización previa. Gran Bretaña sigue haciendo lo que se le antoja en el Atlántico sur, ya sea en malvinas, en el Estrecho de Magallanes o extrayendo hidrocarburos en territorio de nuestra provincia, burlándose de la permeable autoridad de argentina y poniendo en peligro la paz en la región, conjuntamente con su socio Estados Unidos.

El gobierno del Reino Unido rechazó de manera categórica las quejas del Ejecutivo argentino por la navegación en aguas nacionales de un buque de guerra británico que zarpó desde las Islas Malvinas rumbo a Montevideo.

La Cancillería argentina había presentado una protesta formal luego de que el destructor HMS Medway atravesara el corredor marítimo argentino sin solicitar autorización previa, lo que Buenos Aires consideró una violación a la normativa vigente.

Londres, sin embargo, sostuvo que la embarcación actuó “en estricto cumplimiento del derecho internacional” y que no reconoce restricciones impuestas por Argentina en torno a la circulación de naves militares británicas en el Atlántico Sur.

Fuentes del Foreign Office citadas por BBC Mundo señalaron que el Reino Unido considera que el tránsito del Dauntless se enmarca en el principio de “paso inocente”, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), y que la ruta utilizada es habitual para embarcaciones que operan desde las Malvinas.

La postura británica reafirma la política histórica de Londres de no aceptar regulaciones argentinas sobre la zona, en línea con su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago.

La Cancillería argentina, por su parte, expresó “profunda preocupación” y recordó que la normativa local exige autorización para el ingreso de buques militares extranjeros a aguas jurisdiccionales.

El gobierno argentino evalúa elevar el reclamo ante organismos internacionales y reforzar la vigilancia marítima en la zona, especialmente en corredores utilizados por embarcaciones militares y pesqueras vinculadas al Reino Unido.

Voceros del Ministerio de Defensa señalaron que el episodio “no es aislado” y que en los últimos meses se registraron movimientos similares de naves británicas en el Atlántico Sur.

El HMS Medway, un destructor Tipo 45 equipado con sistemas avanzados de defensa aérea, había partido de Puerto Argentino para realizar tareas de reabastecimiento y mantenimiento en Uruguay.

Según The Telegraph, la embarcación forma parte del esquema de rotación de unidades que el Reino Unido mantiene en las Malvinas desde 1982 y suele realizar viajes periódicos hacia puertos de la región.

La presencia de buques de guerra británicos en el Atlántico Sur es motivo de tensión recurrente entre ambos países, especialmente cuando las rutas utilizadas atraviesan zonas que Argentina considera bajo su jurisdicción.

El episodio se produjo en un contexto diplomático sensible. En junio, el Comité de Descolonización de la ONU volvió a instar al Reino Unido a reanudar negociaciones con Argentina por la soberanía de las islas, mientras que Londres reiteró que no discutirá el estatus del territorio sin el consentimiento de los habitantes de las Malvinas.

Según Reuters, el gobierno británico ha reforzado su presencia militar en el archipiélago en los últimos años, con inversiones en infraestructura y ejercicios conjuntos con aliados.

Mientras tanto, el HMS Medway ya se encuentra en Montevideo realizando tareas de mantenimiento, y el gobierno uruguayo evitó pronunciarse sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido. La Cancillería argentina confirmó que continuará monitoreando los movimientos de embarcaciones militares en la zona y que insistirá en su reclamo diplomático.

El incidente vuelve a poner en primer plano la tensión histórica entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las Malvinas y por el control de las aguas del Atlántico Sur, un escenario donde cada movimiento militar adquiere relevancia política y estratégica.

Agencia NA.