El país en pie de conflicto: Milei en nación y Melella en la patagonia frente a reclamos salariales, represión y saqueo de recursos

Aunque los medios nacionales no lo mencionen, los conflictos sociales están instalados a lo largo y a lo ancho del país y aquí mostramos todo lo que no muestran la mayoría de los medios, incluidos varios de nuestra provincia, sobre la angustiante realidad de millones de argentinos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, nada es lo que parece.
Conflictos en el Norte Grande
- Cumbre en Misiones (12 de agosto): los diez gobernadores del NEA y NOA exigirán a la Nación la reactivación de obras de infraestructura estratégica, una distribución más equitativa de recursos federales y mecanismos para aliviar la situación financiera de las provincias.
- Reclamos ya planteados en la 23ª Asamblea del Norte Grande en junio, con pedidos sobre infraestructura vial, energética y gasífera, y distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Centro y Litoral
- Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos: rechazaron las retenciones agropecuarias y demandan participación en el control de la hidrovía Paraná-Paraguay, clave para exportaciones.
- Corrientes y Catamarca: reclamos por obras de puentes y rutas nacionales, negociados directamente con la Casa Rosada.
Patagonia
- Tierra del Fuego: el gremio docente SUTEF exige que el salario básico alcance al Salario Mínimo Vital y Móvil (2,51 millones de pesos) y mejoras en infraestructura escolar. Reclamos elevados en paritarias y fundamentados en la Constitución.
- Río Negro: UnTER reclama un básico de $2 millones y denunció represión en Cipolletti.
- Chubut: ATECh exige un básico de $1,2 millones; hubo conciliación obligatoria y represión.
- Santa Cruz: ADOSAC acumula más de 30 días de paro en 2026, con pedidos de cláusula gatillo y devolución de descuentos.
- Neuquén: ATEN rechaza reformas educativas y presentó reclamos en la Legislatura.
Buenos Aires y CABA
- Protesta social: más de 100 cortes de rutas y accesos en todo el país, con fuerte presencia en el AMBA.
- Reclamos por la eliminación del programa Volver al Trabajo y reducción de planes sociales, que afectan a 900 mil trabajadores de la economía popular.
- Denuncias de represión en el Puente Pueyrredón.
Balance nacional de conflictos
|Región
|Provincias involucradas
|Reclamos principales
|Estado actual
|Norte Grande
|Misiones, NEA, NOA
|Obras, ATN, recursos federales
|Cumbre en agosto
|Centro/Litoral
|Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca
|Retenciones, hidrovía, obras
|Negociaciones con Nación
|Patagonia
|Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén
|Salarios docentes, represión, reformas educativas
|Paros y protestas
|Buenos Aires/CABA
|AMBA
|Planes sociales, represión
|100 cortes activos
- Toda esta información es altamente verificable:
- Cumbres de gobernadores (actas oficiales, comunicados).
- Reclamos gremiales (paritarias, huelgas, presentaciones judiciales).
- Protestas sociales (informes de medios nacionales y provinciales).
- Limitaciones:
- Los montos salariales y cifras de pérdidas económicas varían según fuentes (gobiernos, sindicatos, diarios).
- Interpretaciones políticas requieren contraste entre medios nacionales y provinciales.
En conclusión, el gobierno nacional enfrenta conflictos simultáneos en al menos 20 provincias, con reclamos chequeables por obras, fondos, salarios y recursos estratégicos. La crisis combina ajuste económico, represión y tensiones federales, y está documentada en actas oficiales, paritarias y denuncias públicas.
Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar con herramientas de IA