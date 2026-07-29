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El país en pie de conflicto: Milei en nación y Melella en la patagonia frente a reclamos salariales, represión y saqueo de recursos

Por Armando Cabral

Argentina 29/07/2026.- El gobierno nacional enfrenta hoy conflictos simultáneos en casi todas las regiones del país: desde el Norte Grande con reclamos de gobernadores por obras y fondos, hasta la Patagonia con huelgas docentes y denuncias de represión. Estos reclamos son chequeables porque fueron elevados oficialmente en cumbres provinciales, paritarias, legislaturas y presentaciones judiciales.

Aunque los medios nacionales no lo mencionen, los conflictos sociales están instalados a lo largo y a lo ancho del país y aquí mostramos todo lo que no muestran la mayoría de los medios, incluidos varios de nuestra provincia, sobre la angustiante realidad de millones de argentinos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, nada es lo que parece.

Conflictos en el Norte Grande
  • Cumbre en Misiones (12 de agosto): los diez gobernadores del NEA y NOA exigirán a la Nación la reactivación de obras de infraestructura estratégica, una distribución más equitativa de recursos federales y mecanismos para aliviar la situación financiera de las provincias.
  • Reclamos ya planteados en la 23ª Asamblea del Norte Grande en junio, con pedidos sobre infraestructura vial, energética y gasífera, y distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Centro y Litoral
  • Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos: rechazaron las retenciones agropecuarias y demandan participación en el control de la hidrovía Paraná-Paraguay, clave para exportaciones.
  • Corrientes y Catamarca: reclamos por obras de puentes y rutas nacionales, negociados directamente con la Casa Rosada.
Patagonia
  • Tierra del Fuego: el gremio docente SUTEF exige que el salario básico alcance al Salario Mínimo Vital y Móvil (2,51 millones de pesos) y mejoras en infraestructura escolar. Reclamos elevados en paritarias y fundamentados en la Constitución.
  • Río Negro: UnTER reclama un básico de $2 millones y denunció represión en Cipolletti.
  • Chubut: ATECh exige un básico de $1,2 millones; hubo conciliación obligatoria y represión.
  • Santa Cruz: ADOSAC acumula más de 30 días de paro en 2026, con pedidos de cláusula gatillo y devolución de descuentos.
  • Neuquén: ATEN rechaza reformas educativas y presentó reclamos en la Legislatura.
Buenos Aires y CABA
  • Protesta social: más de 100 cortes de rutas y accesos en todo el país, con fuerte presencia en el AMBA.
  • Reclamos por la eliminación del programa Volver al Trabajo y reducción de planes sociales, que afectan a 900 mil trabajadores de la economía popular.
  • Denuncias de represión en el Puente Pueyrredón.
Balance nacional de conflictos

 

Región Provincias involucradas Reclamos principales Estado actual
Norte Grande Misiones, NEA, NOA Obras, ATN, recursos federales Cumbre en agosto
Centro/Litoral Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Catamarca Retenciones, hidrovía, obras Negociaciones con Nación
Patagonia Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén Salarios docentes, represión, reformas educativas Paros y protestas
Buenos Aires/CABA AMBA Planes sociales, represión 100 cortes activos
  • Toda esta información es altamente verificable:
    • Cumbres de gobernadores (actas oficiales, comunicados).
    • Reclamos gremiales (paritarias, huelgas, presentaciones judiciales).
    • Protestas sociales (informes de medios nacionales y provinciales).
  • Limitaciones:
    • Los montos salariales y cifras de pérdidas económicas varían según fuentes (gobiernos, sindicatos, diarios).
    • Interpretaciones políticas requieren contraste entre medios nacionales y provinciales.

En conclusión, el gobierno nacional enfrenta conflictos simultáneos en al menos 20 provincias, con reclamos chequeables por obras, fondos, salarios y recursos estratégicos. La crisis combina ajuste económico, represión y tensiones federales, y está documentada en actas oficiales, paritarias y denuncias públicas.

Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar con herramientas de IA

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