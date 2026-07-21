El municipio de Río Grande acordó un nuevo aumento del 5% con los gremios municipales.

Rio Grande 21/0/2026.- El Intendente Martín Pérez acordó con las entidades gremiales un nuevo incremento salarial del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, con vigencia desde el 1° de julio. Este aumento se suma al 15% de recomposición acumulada durante el primer semestre de 2026. El piso salarial se fija en $1.250.000 para los agentes con título secundario. El incremento impacta también en los haberes de las y los jubilados municipales, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la defensa del poder adquisitivo de las y los trabajadores, el diálogo institucional y una administración responsable de los recursos públicos.

En una nueva instancia de negociación paritaria, el Municipio de Río Grande y las entidades gremiales que representan a los trabajadores municipales alcanzaron un nuevo acuerdo salarial que contempla un incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, con vigencia desde el 1° de julio.

El acuerdo fue anunciado por el intendente Martín Perez junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, tras el encuentro mantenido con representantes de ATE, UPCN, ASOEM y ATSA, en el marco de la mesa de diálogo salarial que lleva adelante el Ejecutivo municipal.

Con este nuevo incremento, la recomposición salarial acumulada durante el primer semestre de 2026 alcanza el 15%, una cifra que, según destacó el Municipio, permite acompañar la evolución inflacionaria y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores municipales en un escenario económico marcado por la pérdida de ingresos y la retracción de la actividad.

La mejora alcanza a la totalidad de los conceptos salariales, incluyendo las becas municipales y los haberes jubilatorios. Además, el acuerdo establece nuevos pisos salariales: $1.250.000 para los agentes municipales con título secundario y $1.150.000 para quienes no cuentan con esa acreditación.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el entendimiento alcanzado con las organizaciones sindicales fue posible a partir de una planificación financiera que permitió priorizar la recomposición salarial sin poner en riesgo la continuidad de los servicios esenciales que presta el Estado municipal.

Durante el anuncio, el intendente Martín Perez destacó la importancia de sostener una política de diálogo con los representantes de los trabajadores y remarcó que, en un contexto de dificultades económicas, el desafío de los gobiernos locales es administrar con responsabilidad los recursos disponibles.

«Los momentos difíciles exigen gobiernos responsables. Nuestra obligación es cuidar los recursos públicos, fortalecer el Estado municipal y reconocer el compromiso de las y los trabajadores que todos los días están al servicio de nuestra ciudad y los vecinos. Por eso seguimos apostando al diálogo con las organizaciones sindicales y a una administración eficiente que nos permita mejorar los salarios sin comprometer la capacidad del Municipio para seguir acompañando a cada vecino y vecina», afirmó Perez.

El acuerdo se produce en un escenario donde los municipios enfrentan una caída de los ingresos y mayores dificultades para sostener sus presupuestos, producto del menor nivel de actividad económica y la reducción de recursos disponibles. Frente a ese panorama, Río Grande busca sostener una política salarial que permita acompañar a las familias municipales y, al mismo tiempo, garantizar el funcionamiento del Estado local.

De esta manera, la gestión de Martín Perez ratifica una estrategia basada en la negociación colectiva y en la búsqueda de consensos con los gremios, combinando la recomposición del salario municipal con una administración equilibrada de las cuentas públicas que permita mantener la prestación de servicios, el desarrollo de obras y las políticas de acompañamiento a la comunidad.