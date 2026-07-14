EL MUNICIPIO CONTINÚA DESARROLLANDO EL PROGRAMA “CONOCIENDO EL MOTOR PRODUCTIVO”

Rio Grande 14/07/2026.- A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Escuela Municipal de Emprendedores, el Municipio lleva adelante una nueva edición del programa “Conociendo el Motor Productivo”, una propuesta que invita a vecinos y vecinas a recorrer emprendimientos, pymes y empresas representativas de la ciudad para descubrir de cerca la diversidad, el potencial y las oportunidades que ofrece el entramado productivo riograndense.

La iniciativa propone visitas guiadas que permiten interiorizarse en procesos productivos, historias de crecimiento, formas de trabajo y experiencias de innovación que reflejan el desarrollo de distintos sectores de Río Grande. En esta edición, los recorridos incluyen emprendimientos y pymes que nacieron como proyectos locales y crecieron gracias al esfuerzo, la inversión, la formación y el acompañamiento de herramientas municipales como la Escuela Municipal de Emprendedores, además de empresas vinculadas a los sectores industrial, tecnológico y productivo.



Entre las firmas participantes se encuentran Vitalcan, Electrofueguina, Tecnomyl, Chinoa y Kotaix Coffee Roasters. En cada visita, las y los participantes recorren las instalaciones, dialogan con sus referentes y conocen experiencias que forman parte del presente y del futuro productivo de Río Grande.

Facundo Armas, secretario de Desarrollo Productivo, destacó que “conocer lo que se produce en nuestra ciudad también es una forma de valorar y defender nuestras capacidades. Río Grande tiene una historia vinculada al trabajo, a la producción y a la industria, pero también tiene nuevos sectores con enorme potencial de desarrollo. Por eso es importante que la comunidad pueda conocer desde adentro a emprendedores, pymes y empresas que apuestan por la ciudad, generan innovación y demuestran que los riograndenses y fueguinos tenemos capacidades instaladas y muchas posibilidades de cara al futuro”.

Asimismo, remarcó la importancia de la articulación público-privada con las empresas participantes y agradeció la apertura de sus puertas a la comunidad, una decisión que permite visibilizar el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de quienes producen en Río Grande, fortaleciendo el vínculo entre el Estado municipal, el sector privado y la comunidad.

Cada recorrido finaliza en el Paseo Canto del Viento, un espacio que complementa la experiencia al acercar a las y los participantes a la producción local y al trabajo de emprendedoras y emprendedores de la ciudad, ofreciendo una mirada integral de la cadena productiva, desde la elaboración y la innovación hasta la comercialización de productos con identidad local.

Mediante esta propuesta, el Municipio continúa fortaleciendo el vínculo de la comunidad con el entramado productivo local y promoviendo una mirada colectiva sobre el potencial de Río Grande para generar nuevas oportunidades de desarrollo y diversificación económica.

Quienes estén interesados en participar de las próximas visitas pueden inscribirse a través del Portal Ciudadano, ingresando a la oferta de actividades de la Escuela Municipal de Emprendedores.