EL MERCADO DEL ATLÁNTICO SE CONSOLIDA COMO PUNTO DE ENCUENTRO DE LA PRODUCCIÓN PATAGÓNICA

Rio Grande 16/07/2026.- El Municipio de Río Grande continúa consolidando el Mercado del Atlántico como una política pública orientada a fortalecer la integración productiva y comercial entre ciudades de la Patagonia. Mediante este espacio, se impulsa la circulación de productos regionales, se generan nuevas oportunidades para emprendedores y productores, y se promueve el consumo de elaboraciones con identidad patagónica.

La propuesta es llevada adelante por la Dirección de Desarrollo Local, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo, en el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores, como una acción real y concreta de acompañamiento al ecosistema emprendedor. A través de este espacio, emprendedores de Río Grande cuentan con una herramienta para exhibir y comercializar sus productos que integra a emprendimientos de otras localidades de Tierra del Fuego y de la provincia de Santa Cruz, fortaleciendo la integración regional y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

El Mercado del Atlántico funciona en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650, donde vecinos, vecinas y visitantes pueden acceder todos los días a una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores de nuestra ciudad, de otras localidades fueguinas y de Santa Cruz.

La incorporación de producciones santacruceñas es resultado del trabajo articulado que el Municipio sostiene con Río Gallegos, una vinculación que permite ampliar la oferta disponible, fortalecer los canales de comercialización y generar mayores oportunidades para el desarrollo del sector emprendedor en toda la región.

Una iniciativa que forma parte de las políticas que impulsa la gestión municipal para acompañar a emprendedores y productores, promover el crecimiento de las economías regionales y consolidar vínculos de cooperación con otras ciudades patagónicas.

De esta manera, el Mercado del Atlántico se consolida como un espacio de encuentro entre quienes producen y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo local, la integración regional y la puesta en valor del trabajo de emprendedores y productores patagónicos.