EL LABORATORIO MUNICIPAL ACERCA SUS SERVICIOS A LOS BARRIOS

Rio Grande 21/07/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, continúa consolidando una red sanitaria cada vez más cercana a la comunidad mediante el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular «Dr. Fernando Carlos Matera», ampliando el acceso a estudios esenciales para la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de diversas patologías.

Con el propósito de garantizar una atención equitativa en toda la ciudad, el Laboratorio Municipal cuenta con anexos para la toma de muestras que funcionan en los Centros Municipales de Salud. Esta estrategia permite que vecinos y vecinas puedan realizarse estudios cerca de sus hogares, evitando traslados y facilitando el acceso al sistema público de salud.

Las extracciones se realizan actualmente en el Centro Municipal de Salud N.º 2 (Taparello 389), el Centro Municipal de Salud N.º 3 de Zona Sur (El Alambrador 212) y el Centro Municipal de Salud N.º 4 del barrio De las Aves (Águila Mora 2348).

Posteriormente, las muestras son procesadas en el Laboratorio Municipal, ubicado en Gobernador Anadón 735, un establecimiento de referencia que cuenta con la mayor complejidad de la Patagonia. Además, posee certificación del Instituto ANLIS-Malbrán y participa del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) de la Fundación Bioquímica Argentina, lo que garantiza la calidad y confiabilidad de cada una de las prestaciones que brinda.

Entre los estudios disponibles se encuentran análisis de rutina, como hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, colesterol, triglicéridos, orina completa y urocultivo. Asimismo, se realizan estudios específicos para la detección y seguimiento de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, VIH y otras patologías que requieren un diagnóstico oportuno.

Las personas interesadas en acceder al servicio pueden solicitar turno de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, mediante WhatsApp al 2964-586014 o de forma presencial en la sede central del Laboratorio Municipal.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo el sistema público de salud con servicios descentralizados y de calidad, garantizando que cada vez más riograndenses accedan a diagnósticos oportunos cerca de sus hogares.