EL GOBIERNO PROVINCIAL DESMIENTE INFORMACIÓN

Tierra del Fuego 17/07/2026.- Ante la circulación de información sobre un presunto asueto administrativo para los días jueves 16 y viernes 17 de julio, el Gobierno Provincial informa que no se ha dispuesto ninguna medida de estas características.

En este sentido, se comunica que la actividad de la Administración Pública Provincial se desarrolla y continuará desarrollándose con total normalidad, conforme al funcionamiento habitual de los organismos del Estado.

Asimismo, el Ejecutivo Provincial recuerda que toda comunicación oficial, así como los decretos, resoluciones y demás medidas de alcance público, son difundidos exclusivamente a través de los canales institucionales del Gobierno Provincial y del Boletín Oficial.

Se solicita a la comunidad verificar siempre la procedencia de la información antes de compartirla, con el objetivo de evitar confusiones y prevenir la difusión de información falsa o no oficial.