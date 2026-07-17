EL GOBIERNO PROVINCIAL DESMIENTE INFORMACIÓN

En este sentido, se comunica que la actividad de la Administración Pública Provincial se desarrolla y continuará desarrollándose con total normalidad, conforme al funcionamiento habitual de los organismos del Estado.
Asimismo, el Ejecutivo Provincial recuerda que toda comunicación oficial, así como los decretos, resoluciones y demás medidas de alcance público, son difundidos exclusivamente a través de los canales institucionales del Gobierno Provincial y del Boletín Oficial.
Se solicita a la comunidad verificar siempre la procedencia de la información antes de compartirla, con el objetivo de evitar confusiones y prevenir la difusión de información falsa o no oficial.