El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado por grooming contra una adolescente que era su alumna

Rio Grande 18/07/2026.- La denuncia fue presentada en 2023 por la madre de la víctima, que tenía 15 años al momento de los hechos, según señalaron fuentes del caso. Molinari participó de la inauguración del Centro Municipal de Gimnasia Artística de nuestra ciudad el 16 de marzo del 2018, siendo Gustavo Melella intendente, el gimnasta olímpico se presentó como una de las estrellas de ese deporte en esa época.

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a la pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional por el delito de grooming en perjuicio de una adolescente y alumna de su gimnasio en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.° 3 de San Isidro, dictó el veredicto contra Molinari, quien cometió los hechos cuando la víctima tenía 15 años.

Arriba: Molinari en la inauguración del Centro Municipal de Gimnasia Artística de Rio Grande en marzo del 2018.

La magistrada, además, le impuso al deportista una prohibición de acercamiento a la víctima, realizar un tratamiento psicológico y dos años de supervisión por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

Los hechos habrían ocurrido en 2020, cuando la joven asistía a uno de los gimnasios que el deportista administra junto a su pareja en la Zona Norte del conurbano, por lo que su madre radicó la denuncia en 2023.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien pidió la elevación a juicio oral y público.

Según la causa, Molinari habría enviado mensajes sugestivos a la joven a través de redes sociales, algunos de ellos solicitándole que activara el “modo efímero” de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

La víctima abandonó la actividad deportiva en 2021 y, tras comenzar un tratamiento psicológico, relató los motivos que la llevaron a dejar el entrenamiento. A partir de ahí, su madre decidió avanzar con la denuncia formal.

Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la joven, que formarían parte central del expediente judicial.

El deportista, de 41 años, fue el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, donde obtuvo el octavo puesto en Londres 2012. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Agencia NA