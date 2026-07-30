El dato que preocupa al Gobierno: la mitad de los argentinos dice que ya no aguanta más el ajuste

Argentina 30/07/2026.- Una encuesta nacional muestra que crece el agotamiento social frente al plan económico: el 50% afirma que no puede seguir esperando y el 67% rechaza que el sacrificio actual valga la pena. Además, se profundiza el pesimismo sobre la economía y cae la confianza en el Gobierno.

La paciencia social frente al ajuste económico comienza a mostrar señales de agotamiento. Una encuesta nacional de la consultora QSocial reveló que uno de cada dos argentinos afirma que ya no está dispuesto a seguir esperando que las políticas del gobierno de Javier Milei mejoren su situación personal. El estudio también refleja un marcado pesimismo sobre el futuro de la economía y una baja confianza en la capacidad del oficialismo para resolver los principales problemas del país.

La mitad dice que ya no puede esperar más

El relevamiento, realizado sobre 1.323 casos en todo el país y con un margen de error de ±2,9%, muestra que el 50% de los consultados respondió que «ya no puede esperar más» para que las medidas económicas tengan impacto en su vida cotidiana.

En contraste, el 20% aseguró que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, otro 10% hasta fin de este año, un 8% hasta mediados de 2027 y el 12% restante no expresó una posición.

Pesimismo sobre el presente y el futuro de Argentina

La percepción sobre la situación del país también resulta mayoritariamente negativa. Apenas el 16% calificó el momento actual como «bueno», mientras que el 35% lo definió como «regular» y el 48% como «malo». Sin embargo, al comparar la actualidad con diciembre de 2023, el 31% consideró que Argentina está mejor que cuando Javier Milei asumió la Presidencia.

Las expectativas tampoco son alentadoras: el 47% cree que dentro de un año la economía estará peor, el 26% espera una mejora y el 21% considera que permanecerá sin cambios.

Crece la desconfianza sobre la capacidad del Gobierno

Entre las principales preocupaciones aparecen el trabajo y la pobreza, ambos con el 21% de las menciones. Luego se ubican la corrupción (19%), la Inflación (11%), la inseguridad (8%), la Justicia (6%) y otros problemas (12%).

Consultados sobre la capacidad del Gobierno para resolver esos desafíos, el 61% respondió que no cree que pueda hacerlo, mientras que el 32% opinó que sí tiene posibilidades de encontrar soluciones. Además, el 64% considera que Javier Milei gobierna «para algunos sectores» , frente al 25% que sostiene que lo hace «para la mayoría de la población».

Dos de cada tres rechazan que el sacrificio actual valga la pena

El estudio también midió el respaldo al ajuste económico y encontró un amplio nivel de rechazo. El 67% de los encuestados no cree que las políticas actuales justifiquen los sacrificios que implican en el corto plazo y ese mismo porcentaje considera que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no traerá beneficios en el futuro.

En ambos casos, apenas entre el 31% y el 32% manifestó una opinión favorable a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, reflejando un escenario de creciente escepticismo respecto de los resultados del plan oficial.

Fuente: El Economista.