Cuál es el nuevo cambio que afectará las tarifas de gas, aumentos cada dos meses a partir de agosto

Servicios 15/07/2026.- Energía cambió la periodicidad del ajuste por variaciones en el precio del gas y las diferencias acumuladas se calcularán cada dos meses desde agosto

La Secretaría de Energía modificó la periodicidad con que las distribuidoras de gas trasladan a la tarifa final las diferencias entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el precio efectivamente pagado a los productores.

A partir de los cuadros tarifarios de agosto próximo, ese ajuste -denominado técnicamente Diferencia Diaria Acumulada (DDA)- se calculará e incorporará cada dos meses, en lugar de la periodicidad estacional que venía aplicando.

La norma evitará fluctuaciones más fuertes en los valores de las facturas.

El mecanismo de DDA existe porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se traslada a la tarifa residencial no coincide exactamente con lo que las distribuidoras pagan a los productores: hay una estimación inicial y luego una corrección. La ley 24.076 y su reglamentación del Decreto 1.738/92 establecen que esas variaciones deben trasladarse al usuario final «de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor.»

La periodicidad del ajuste –estacional, es decir, dos veces por año– generaba que las distribuidoras acumularan diferencias durante meses antes de poder trasladarlas a la factura.

La Resolución 167/2026 –que procesó la Agencia Noticias Argentinas– busca cambiar la periodicidad bimestral para «adoptar medidas adicionales para asegurar el abastecimiento de la demanda de servicio completo de las prestadoras del servicio de distribución».

El texto destaca que el esquema anterior generaba un «doble efecto estacional»: en invierno, las distribuidoras pagaban más por el gas y al mismo tiempo consumían más, acumulando diferencias que luego impactaban abruptamente en la factura.

La Secretaría de Energía cambió la periodicidad del ajuste por variaciones en el precio del gas. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Archivo. El cambio a periodicidad bimestral implica que las correcciones de precio se incorporarán con mayor frecuencia y en montos menores, reduciendo la volatilidad de cada ajuste individual.

El ENREGE queda instruido a adecuar sus procedimientos tarifarios para implementar el nuevo esquema a partir de los cuadros tarifarios del mes de agosto de 2026, oportunidad en que se efectuará también la “determinación inicial” de las DDA bajo el nuevo mecanismo.

Agencia NA