Consumo masivo en caída: supermercados en crisis y el auge de los mayoristas, en Tierra del Fuego perdieron $ 10.500 millones en facturación.

Rio Grande 28/07/2026.- El primer semestre de 2026 confirmó lo que las familias sienten cada día: el consumo masivo se desplomó en Argentina. Los supermercados, que históricamente fueron el canal dominante, atraviesan una crisis profunda con ventas en retroceso, despidos y cierre de sucursales. En contraste, el único canal que muestra crecimiento es el de mayoristas y autoservicios barriales, donde los consumidores buscan precios más bajos y segundas marcas para sobrevivir a la recesión.

Supermercados en retroceso

Ventas de alimentos y bebidas cayeron más de un 30% en algunos rubros.

Las cadenas nacionales acumulan deudas incobrables con clientes y enfrentan dificultades financieras.

Se registran despidos en distintas provincias, incluyendo Tierra del Fuego, donde los costos logísticos agravan la situación.

El modelo del “carrito lleno” mensual quedó atrás: las familias compran lo justo y necesario, día a día.

El único canal que crece

Los mayoristas concentran la demanda por ofrecer precios más competitivos.

Autoservicios barriales y segundas marcas ganan espacio frente a las primeras marcas.

El consumo se fragmenta: compras pequeñas, más frecuentes y orientadas al ahorro inmediato.

Tierra del Fuego: supermercados locales enfrentan costos logísticos más altos y menor volumen de ventas, lo que agrava la crisis del empleo.

Interior del país: provincias alejadas de los centros de distribución sufren más por el encarecimiento del transporte y la falta de promociones.

provincias alejadas de los centros de distribución sufren más por el encarecimiento del transporte y la falta de promociones. Empleo regional: los despidos en cadenas nacionales repercuten directamente en las economías provinciales, donde el comercio es uno de los principales empleadores.

los despidos en cadenas nacionales repercuten directamente en las economías provinciales, donde el comercio es uno de los principales empleadores. Desigualdad territorial: mientras el AMBA concentra alternativas de consumo, en provincias periféricas las familias quedan atrapadas entre precios altos y menor oferta.

La caída del consumo masivo y el retroceso de los supermercados muestran que el ajuste económico no solo impacta en los indicadores macro, sino en la vida cotidiana de millones de argentinos. El crecimiento de los mayoristas refleja un cambio estructural en los hábitos de compra: las familias ya no buscan llenar el carrito, sino sobrevivir al día a día. Para provincias como Tierra del Fuego, donde los costos son más altos y la dependencia de transferencias nacionales es mayor, el panorama es aún más sombrío.

Segun el Centro de Economía Política Argentina, CEPA,

En Tierra del Fuego las ventas en supermercados cayeron entre un 2,7% y un 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto de 2025, y se ubican casi un 8% por debajo de 2023. Esto equivale a una pérdida de más de $10.500 millones en facturación, golpeando directamente a los hogares fueguinos y al empleo local.

Evolución de las ventas en supermercados fueguinos

Caída interanual: -2,7% acumulado enero-abril 2026 frente a 2025.

-2,7% acumulado enero-abril 2026 frente a 2025. Comparación con 2023: -7,9% respecto al mismo período, lo que refleja un deterioro más profundo.

-7,9% respecto al mismo período, lo que refleja un deterioro más profundo. Facturación perdida: más de $10.540 millones menos en relación a 2023, a precios constantes de abril 2026.

más de en relación a 2023, a precios constantes de abril 2026. Impacto mensual: en marzo 2026 el consumo cayó $1.759 millones respecto a marzo 2025 y $3.040 millones frente a marzo 2023.

en marzo 2026 el consumo cayó $1.759 millones respecto a marzo 2025 y $3.040 millones frente a marzo 2023. Factores que explican la caída Inflación y pérdida salarial: los trabajadores registrados perdieron entre 5,5% y 7,9% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025, lo que correlaciona con la caída del consumo. Altos costos logísticos: en Tierra del Fuego el transporte encarece cada producto, agravando la contracción. Cambio de hábitos: las familias dejaron de llenar el carrito mensual y compran lo justo y necesario, priorizando segundas marcas y mayoristas. La caída del consumo masivo en Tierra del Fuego refleja cómo la crisis nacional se amplifica en las provincias periféricas. Los supermercados pierden ventas y empleo, mientras los mayoristas y autoservicios barriales se convierten en el único canal en crecimiento. El resultado es un cambio estructural en los hábitos de compra y un deterioro del poder adquisitivo que golpea con más fuerza a los hogares fueguinos. Hogares fueguinos: pérdida estimada de entre $28.892 millones y $204.383 millones en ingresos reales, según el índice de precios utilizado. Empleo: supermercados locales reducen personal ante la caída de ventas. Comercio regional: la contracción golpea a proveedores y pequeños comercios que dependen de las grandes cadenas. Desigualdad territorial: mientras el AMBA concentra promociones y alternativas de consumo, en Tierra del Fuego las familias enfrentan precios más altos y menor oferta.



Fuente: CEPA