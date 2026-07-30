Consulado honorario de Israel en Ushuaia: entre rumores diplomáticos y alertas de soberanía

Río Grande, 29 de julio de 2026. En los últimos días, la posibilidad de que se instale un consulado honorario de Israel en Ushuaia generó debate en redes sociales y preocupación en sectores sociales y políticos de Tierra del Fuego. El anuncio provino del embajador israelí en Argentina, Eyal Sela, pero hasta el momento no existen gestiones oficiales ante el gobierno provincial, según confirmó el secretario de Malvinas, Antártida y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary. Sin embargo en el programa Periodismo por Radio Provincia, Daniel Masnú alerto sobre las implicancias de la llegada de Israel a la provincia y cuales son sus intenciones.

La posible apertura de un consulado Israelí en la ciudad de Ushuaia, generó alarma entre sus habitantes y se lo hicieron saber a todo el mundo a través de las redes sociales. Daniel Masnú es uno de los que se opone a esta posibilidad, es ademas integrante del Comité por Palestina Libre y denunció que muchos de los israelíes que llegan a la provincia son ex soldados.

Que pasa con las empresas que ya se instalaron en la provincia y en la región como Navitas y Mekorot, esta ultima firmo convenio con la Gobernadora de Rio Negro, Arabella Carreras, pero la justicia desestimó como no podía ser de otra manera, mas teniendo en cuenta el manifiesto apoyo de Javier Milei al Sionismo, después de declararse el «el presidente mas sionista del mundo»

Los motivos detrás de un consulado

Un consulado honorario suele abrirse por dos razones:

Presencia de una comunidad residente del país en la ciudad.

del país en la ciudad. Alto flujo de turistas provenientes de esa nación.

En Ushuaia se reconoce la llegada de contingentes israelíes en gran número, especialmente jóvenes que viajan tras cumplir el servicio militar. Sin embargo, voces críticas sostienen que la instalación de un consulado tendría motivos estratégicos y geopolíticos, vinculados con la relación del presidente Javier Milei con Israel.

La mirada del Comité por Palestina Libre

Daniel Masnú, integrante del Comité de Tierra del Fuego por Palestina Libre, expresó su rechazo:

Denunció que muchos de los turistas israelíes que llegan a la Patagonia son ex soldados que mantienen actitudes hostiles hacia las manifestaciones en apoyo a Palestina.

que mantienen actitudes hostiles hacia las manifestaciones en apoyo a Palestina. Recordó que entre octubre de 2023 y marzo de 2025, según la ONU, el ejército israelí mató un promedio de 28 niños y adolescentes por día en Gaza y Cisjordania.

en Gaza y Cisjordania. Planteó que un consulado en Ushuaia implicaría injerencia extranjera y un proceso de “desmalvinización”, debilitando la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

Empresas israelíes en la región

El debate se conecta con la presencia de empresas israelíes en sectores estratégicos:

Navitas Petroleum: asociada con la británica Rockhopper, controla el 65% del bloque PL001 en Malvinas, con una inversión de USD 2.100 millones.

asociada con la británica Rockhopper, controla el 65% del bloque PL001 en Malvinas, con una inversión de USD 2.100 millones. Mekorot: empresa estatal de agua de Israel, denunciada por la ONU por bloquear pozos en Palestina. En Argentina firmó convenios con 12 provincias para planes hídricos, quedándose con información estratégica.

Reacciones locales

El Comité denunció falta de respuesta de autoridades provinciales y legisladores ante sus reclamos.

Señalan que un consulado podría servir de plataforma de apoyo a empresas israelíes que buscan operar en hidrocarburos y agua.

que buscan operar en hidrocarburos y agua. Reclaman abrir el debate público para defender la soberanía argentina frente a posibles acuerdos opacos.

La posibilidad de un consulado honorario de Israel en Ushuaia, aunque aún no formalizada, abre un debate profundo sobre soberanía, geopolítica y recursos estratégicos. En una provincia clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su vínculo con Malvinas y la Antártida, la instalación de una representación israelí sería mucho más que un gesto diplomático: podría convertirse en un punto de apoyo para intereses extranjeros en sectores sensibles de la economía y la política nacional.

Fuente: Periodismo, Radio Provincia.